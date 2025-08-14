Slušaj vest

Ilon Mask je nedavno izneo oštru kritiku na račun Apple-a, optužujući tehnološkog giganta za „nedvosmislenu povredu antimonopolskih zakona“. On tvrdi da Apple favorizuje OpenAI u rangiranju aplikacija na App Store-u, čime drugim kompanijama iz oblasti veštačke inteligencije onemogućava da zauzmu prvo mesto. Ovu optužbu Mask je izneo u objavi na platformi X, gde je takođe najavio da će njegov novi projekat, xAI, odmah pokrenuti pravne mere.

Međutim, Ilon Mask nije izneo nikakve konkretne dokaze koji bi potvrdili njegove tvrdnje o nepoštenom postupanju Apple-a. Pored toga, nije detaljno objasnio šta tačno podrazumeva pod najavljenim pravnim koracima. Iako je situacija izazvala veliku pažnju, Apple se do sada nije oglašavao povodom ovih navoda.

Maskova direktna kritika Apple-u

U jednoj ranijoj objavi, koja je trenutno istaknuta na njegovom X profilu, Ilon Mask je direktno označio Apple i pitao ih zašto nisu uvrstili njegove aplikacije, X i Grok, u svoj odeljak „Must Have“. Istakao je da je X „najpopularnija aplikacija za vesti u svetu“, dok je Grok rangiran na petom mestu među svim aplikacijama na platformi. Njegova poruka bila je jasna - on želi da zna da li je Apple podlegao političkim pritiscima.

Ova objava izazvala je pažnju korisnika i medija, a Apple je ubrzo odgovorio negirajući bilo kakvu pristrasnost. U zvaničnom saopštenju za Bloomberg, kompanija je naglasila da je App Store „dizajniran da bude fer i bez predrasuda“. Apple tvrdi da koristi transparentne algoritme i ekspertizu kako bi promovisao aplikacije na osnovu objektivnih kriterijuma.

Apple-ova odbrana i način rada App Store-a

Prema izjavama Apple-ovih zvaničnika, App Store funkcioniše na osnovu različitih metoda za rangiranje i promovisanje aplikacija, uključujući rang liste, algoritamske preporuke i pažljivo kreirane liste od strane stručnjaka. Kompanija tvrdi da ovim pristupom želi da korisnicima omogući sigurno i kvalitetno otkrivanje aplikacija, a programerima fer šansu za isticanje.

Ova politika, kako navode iz Apple-a, podrazumeva saradnju sa brojnim developerima i konstantno prilagođavanje u skladu sa brzim promenama na tržištu. Cilj je da korisnici dobiju najbolje moguće preporuke, dok developeri dobijaju prilike za povećanje vidljivosti u ključnim kategorijama.

Reakcija Sema Altmana i šira AI scena

Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, takođe je reagovao na optužbe Ilona Maska. On je njegovu tvrdnju nazvao „izuzetnom“ i podsetio da postoje i druge optužbe o tome kako Mask koristi platformu X da bi sebi i svojim kompanijama stvarao prednost, istovremeno šteteći konkurenciji i ljudima koje ne podržava. Ova izjava dodatno je produbila tenzije u svetu veštačke inteligencije.

Zanimljivo je da je u januaru kineski AI chatbot DeepSeek postao najviše ocenjena besplatna aplikacija na Apple App Store-u, prestižući čak i popularni ChatGPT. Ovo pokazuje koliko je tržište aplikacija za veštačku inteligenciju dinamično i konkurentno, sa brojnim igračima koji nastoje da zauzmu vodeće pozicije.

Partnerstvo Apple-a i OpenAI-ja

Iako Ilon Mask nije pomenuo, Apple i OpenAI imaju uspostavljeno partnerstvo. ChatGPT je već integrisan u Apple Intelligence kako bi podržao cloud-based pretrage na Apple uređajima. Ovo ukazuje na blisku saradnju između dve kompanije u oblasti veštačke inteligencije.

Apple je najavio da će naredne verzije njihovih operativnih sistema - iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe 26 - koristiti napredne mogućnosti OpenAI-jeve GPT-5 tehnologije. Očekuje se da će ta ažuriranja biti dostupna krajem septembra, što će dodatno unaprediti funkcionalnost i pametne opcije na Apple uređajima.