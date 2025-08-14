Slušaj vest

Tehnološki džinovi Nvidia i AMD pristali su da uplaćuju čak 15% prihoda ostvarenog u Kini američkom Ministarstvu trgovine kako bi uopšte mogli da nastave izvoz svojih najnaprednijih čipova. Ova neuobičajena šema dolazi nakon višemesečne zabrane izvoza i otvara brojna pitanja o pravim motivima Vašingtona.

Prema ekskluzivnim informacijama koje prenosi Financial Times, dogovor je sklopljen iza zatvorenih vrata, i to uprkos prethodnim tvrdnjama američke administracije da prodaja naprednih AI čipova Kini predstavlja ozbiljnu pretnju nacionalnoj bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Zabranjeno, pa dozvoljeno uz “proviziju”

U aprilu ove godine administracija Donalda Trampa uvela je potpunu zabranu izvoza Nvidia H20 čipova kineskim kupcima. Ipak, svega nekoliko meseci kasnije, zvaničnici su tiho počeli da izdaju dozvole pod uslovom da proizvođači deo prihoda daju državi.

Portparol Nvidie potvrdio je da kompanija poštuje sve američke propise za međunarodno poslovanje i izrazio nadu da će isporuke čipova kineskom tržištu uskoro ponovo početi. AMD nije odgovorio na zahtev za komentar.

Foto: Shutterstock

Tramp vuče konce iz Bele kuće

Ova odluka nije samo ekonomska, već duboko politička. Administracija Donalda Trampa otvoreno koristi tehnološke kompanije kao oružje u globalnom nadmetanju s Kinom. Prošle nedelje Tramp je čak javno pozvao izvršnog direktora Intela Lip Bu Tana da podnese ostavku, optužujući ga za sukob interesa zbog veza s kineskim firmama.

Zamerke stižu i iznutra. Kritičari u Vašingtonu upozoravaju da se nacionalna bezbednost koristi kao izgovor za fiskalne ciljeve. "Ako je prodaja čipova Kini bezbednosni rizik, onda ne sme biti dozvoljena ni pod kojim uslovima. Ako nije, zašto se onda uvodi ovakva ‘sankcija’ u obliku poreza?" pita se Džef Gerc iz Centra za novu američku bezbednost.

Foto: Shuitterstock, Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Kina kao tržište koje se ipak ne može ignorisati

Uprkos političkoj retorici, brojke govore same za sebe. Nvidia je samo prošle fiskalne godine u Kini ostvarila prihod od 17 milijardi dolara, što čini 13% ukupne zarade. AMD je u istom periodu zabeležio 6,2 milijarde dolara prihoda iz Kine, čak 24% svoje ukupne prodaje.

Zato i ne čudi što je američki ministar trgovine Hauard Lutnik nedavno u intervjuu za CNBC rekao da je dogovor deo šire strategije koja uključuje i pregovore o uvozu retkih minerala iz Kine. Pritom je H20 čip opisao kao “četvrti najbolji”, što je izazvalo dodatne polemike u industriji.

Foto: Shutterstock

Rekordne brojke, ali pad akcija

Vest o dogovoru sa američkom vladom nije naišla na pozitivan odjek na berzi. Uoči početka trgovanja, akcije Nvidije zabeležile su pad od 1,8%, što ukazuje na oprez investitora zbog neizvesnosti oko novih uslova poslovanja.

Sličan pad zabeležile su i akcije AMD-a, koje su pale za 3,3%. Ovaj pad odražava zabrinutost tržišta u pogledu uticaja dogovora na buduću profitabilnost kompanija i njihovu poziciju na kineskom tržištu.

Foto: Shutterstock

Peking optužuje SAD za sabotažu

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova ponovo je osudilo američke poteze, optužujući Vašington da koristi tehnologiju kao sredstvo za zlonamerno potiskivanje kineske konkurencije.

U međuvremenu, američka administracija nije precizirala gde će tačno novac od čip takse biti usmeren, što dodatno podgreva sumnje da je u pitanju politički manevar pod maskom bezbednosti.