Reddit je uveo nova ograničenja pristupu sajtu Wayback Machine, čime se značajno smanjuje mogućnost arhiviranja sadržaja sa popularne platforme. Wayback Machine, servis neprofitne organizacije Internet Archive, od sada može da pristupi samo početnoj stranici Reddita, dok su svi drugi delovi, uključujući komentare, stranice subreddita, detalje objava i korisničke profile, blokirani za arhiviranje.

Ovo predstavlja ozbiljan udarac za digitalnu arhivu, koja je služila kao alat za istraživače, novinare i korisnike zainteresovane za očuvanje internet istorije. Reddit je godinama bio jedno od najtransparentnijih mesta na internetu, ali ova odluka pokazuje zaokret ka većoj kontroli i komercijalizaciji pristupa podacima.

Foto: Shutterstock

Od "dobronamernih aktera" do potencijalne pretnje

Zanimljivo je da je samo godinu dana ranije Reddit javno izjavio da neće ograničavati pristup "dobronamernim akterima" poput Internet Archivea. Tada su tvrdili da razumeju važnost očuvanja internet sadržaja i da podržavaju projekte koji doprinose javnom interesu.

Promena stava ukazuje na sve veći pritisak unutar tehnološke industrije kada je u pitanju kontrola nad podacima. Reddit sada veruje da AI kompanije koriste Wayback Machine kao zadnja vrata za zaobilaženje njihovih pravila o pristupu podacima, što je verovatno bio ključni motiv za ovu blokadu.

Foto: Shutterstock

Komercijalizacija podataka

Reddit je u poslednjih godinu dana postao jedan od glavnih igrača u tržištu prodaje podataka. Kompanija je potpisala višemilionske ugovore sa gigantima poput Google-a i OpenAI-a, koji koriste objave korisnika za treniranje svojih veštačkih inteligencija.

Ova strategija transformisala je Reddit iz zajednice zasnovane na korisničkom doprinosu u komercijalnu platformu fokusiranu na monetizaciju podataka. Upravo zato sada postoji stroga kontrola nad time ko i kako može da pristupi tim podacima, čak i ako se radi o organizacijama koje ne profitiraju od toga.

Foto: Shutterstock

Pravni rat sa AI firmama

Reddit ne samo da zatvara pristup svojim podacima, već aktivno pokreće tužbe protiv kompanija koje smatra da su ih koristile bez dozvole. Jedan od najzvučnijih primera je tužba protiv firme Anthropic, koju je Reddit optužio za višegodišnje neovlašćeno skidanje sadržaja sa platforme.

Ovaj pravni sukob nagoveštava širi trend u kojem se vlasnici digitalnih sadržaja bore za kontrolu nad svojim podacima u doba veštačke inteligencije. Pitanje vlasništva i prava korišćenja postaje ključno kako sve više AI modela zavisi od podataka korisnika sa interneta.

Foto: Shutterstock

Šira slika: Ko gubi kada se briše istorija?

Zatvaranje vrata Internet Archiveu ne utiče samo na istraživače i novinare - to je udarac za celokupnu digitalnu kulturu. Reddit sadrži preko dve decenije korisnički generisanih sadržaja, diskusija, svedočenja i znanja koje sada sve teže može da se očuva i pristupi van same platforme.

Bez nezavisnog arhiviranja, postoji realna opasnost od gubitka velikih delova internet istorije. U eri kada informacije brzo nestaju, a digitalna cenzura postaje sve češća, pitanje dostupnosti podataka je važnije nego ikad. Redditova odluka zato otvara dublja pitanja o budućnosti slobodnog pristupa informacijama na internetu.