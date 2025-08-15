Slušaj vest

Interceptorski dron vredan 2.500 dolara, napravljen da uništava iranske Shahed dronove, zabeležen je kako leti brzinom koja se može porediti sa brzinom metka voza. Ukrajinska firma Wild Hornets saopštila je da je njihov Sting interceptor dostigao brzinu do 315 km na sat u stabilnom letu, što ga čini jednim od najbržih FPV (prvi pogled iz perspektive pilota) borbenih dronova koji trenutno postoje.

Ovaj napredak u brzini mogao bi u velikoj meri promeniti taktiku na bojnom polju, gde je brzo presretanje ključ uspeha. Brzina Stinga značajno povećava šanse da se neprijateljski dronovi stignu i unište pre nego što naprave štetu.

Sve veća potreba za jeftinom odbranom dronovima

Ukrajinska industrija dronova već mesecima pomera granice svojih FPV interceptora kako bi odgovorila na rastuću pretnju iranskih Shahed dronova. Ovi jeftini dronovi, nekada novina na bojnom polju, sada su postali ključno oruđe za odbranu u sukobu između Ukrajine i Rusije.

Rusija masovno proizvodi i koristi Shahed dronove u talasima pa se ukrajinske snage sve više oslanjaju na povoljne interceptorske dronove poput Stinga kako bi zaštitile svoje nebo bez velikih troškova.

Foto: Shutterstock

Nova opasnost sa Shahed dronovima

Rusija je znatno povećala broj Shahed dronova koje koristi, kombinujući ih sa balističkim raketama da bi preplavila ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Nove taktike omogućavaju ovim dronovima da lete više i brže, što otežava jedinicama sa mitraljezima, važnom delu ukrajinske odbrane, da pouzdano pogode ove patrolirajuće bombe.

Model Shahed-136, koji je standard u ruskim napadima dronovima, leti brzinom oko 185 km na sat. Da bi interceptor bio uspešan, mora dostići ili premašiti ovu brzinu što je izazov koji Sting uspešno savladava.

Foto: Shutterstock

Prekretnica u brzini i upotrebi u borbi

Kada su se krajem 2024. godine pojavile prve informacije o Stingu, njegova početna brzina bila je oko 160 km na sat. Sada najnoviji testovi pokazuju da dron može da dostigne čak 315 km na sat.

Sting je već korišćen u aktivnim borbama iako nije jasno u kom obimu. Wild Hornets navode da jedan interceptor košta oko 2.500 dolara, a ukrajinski piloti su ga do sada iskoristili za uništavanje oko 100 Shahed dronova.

Foto: Shutterstock

Šira slika ratovanja dronovima

I pored ovih uspeha, interceptori su još uvek mali deo ukupnog broja ruskih dronova. Samo u julu Rusija je lansirala više od 6.000 Shahed i imitacija. Ukrajina se nada da će uskoro nadoknaditi prazninu u protivvazdušnoj odbrani sa planom da dnevno proizvede 1.000 interceptorskih dronova.

Ukrajinske snage izveštavaju da obaraju ili onesposobljavaju između 86 i 89% ruskih Shahed dronova, ali nekoliko stotina ipak uspe da prodre. Rusija istovremeno razvija sopstvenu tehnologiju testirajući mlazne verzije Shahed dronova za koje se veruje da mogu da lete i do 800 km na sat, što će u budućnosti predstavljati još veći izazov.