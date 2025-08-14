Slušaj vest

Pao je Instagram. Problemi sa popularnom Meta aplikacijom javljaju se širom sveta. Takođe, korisnici iz Srbije prijavljuju probleme sa logovanjem.

Nakon problema koji se javio 8. avgusta, sada je ponovo došlo do prekida funkcionisanja Instagrama. Na sajtu downforeveryoneorjustme objavljeno je da problem traje oko 50 minuta. Zajednno sa Instagramom pao je i Facebook Messenger.

