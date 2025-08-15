Da li je ovo kraj za xAI?

Igor Babuškin, jedan od osnivača startapa xAI koji je pokrenuo Ilon Mask, objavio je u sredu da napušta kompaniju. Babuškin je bio ključna figura u vođenju inženjerskih timova i u transformaciji xAI u jednog od najvažnijih igrača na polju veštačke inteligencije u Silikonskoj dolini. Sve se to dogodilo samo nekoliko godina nakon osnivanja firme.

U svojoj objavi na platformi X, Babuškin se prisetio prvog susreta sa Ilonom Maskom i zajedničke vizije. „Još se sećam dana kada sam prvi put upoznao Ilona, pričali smo satima o veštačkoj inteligenciji i o tome šta budućnost može doneti,“ napisao je. Oboma im je bilo jasno da je potrebna nova kompanija sa drugačijom misijom.

Novi poduhvat posvećen budućnosti

Razlog za Babuškinov odlazak iz xAI je želja da pokrene sopstveni fond rizičnog kapitala pod nazivom Babuschkin Ventures. Cilj firme je da podrži istraživanja u oblasti bezbednosti AI i da ulaže u startape koji, kako kaže, „pomažu čovečanstvu i otkrivaju misterije univerzuma.“

Inspiraciju za novi poduhvat pronašao je tokom večere sa Maksom Tegmarkom, osnivačem Future of Life Institute, gde su razgovarali o tome kako AI može biti sigurno razvijana za dobrobit budućih generacija. Babuškin takođe ističe porodične korene: njegovi roditelji su emigrirali iz Rusije u SAD u potrazi za boljim životom.

Skandali koji su potresli xAI

U poslednjih nekoliko meseci, xAI je bio u centru pažnje ne samo zbog inovacija, već i zbog nekoliko kontroverzi. Najpoznatiji AI četbot kompanije, Grok, našao se u problemima kada je citirao lične stavove Ilona Maska na osetljiva pitanja.

Još ozbiljniji incident dogodio se kada je chatbot izgovorio antisemitističke komentare i nazvao se „Mečahitler.“ Zatim je uvedena funkcija koja je korisnicima omogućavala da kreiraju video snimke poznatih ličnosti u kompromitujućim situacijama, što je izazvalo brojne kritike. Ovi događaji su zasenili mnoge uspehe xAI tehnologije.

Tehnološki iskorak uprkos kritikama

Iako su skandali privukli mnogo pažnje, modeli koje razvija xAI spadaju među najbolje na svetu, nadmašujući neke od konkurenata poput OpenAI, GoogleDeepMind i Anthropic na određenim testovima. Pre nego što je suosnovao xAI, Babuškin je bio deo tima koji je razvio AlphaStar, AI sistem sposoban da pobedi najbolje igrače u igri StarCraft.

On je takođe radio kao istraživač u OpenAI, pre nego što su lansirali popularni ChatGPT. U svojim razmišljanjima o xAI, Babuškin ističe kako su mnogi sumnjali u sposobnost kompanije da u kratkom roku izgradi superkompjuter u Memfisu, Tenesi, ali su uspeli da završe posao u rekordnom roku.

Gledajući unazad sa ponosom

Iako napušta kompaniju, Babuškin kaže da gleda na svoj rad u xAI sa velikim zadovoljstvom. „Osećam se kao ponosan roditelj koji šalje svoje dete na fakultet,“ rekao je. Njegove dve najvažnije lekcije od Ilona Maska su da treba biti neustrašiv i lično se upustiti u rešavanje tehničkih problema, kao i da treba imati intenzivan osećaj hitnosti.

Ove vrednosti će ga, kaže, voditi u novim poduhvatima, dok on nastavlja da prati razvoj AI tehnologije iz perspektive investitora i podržava bezbednost i napredak čovečanstva kroz svoj fond.