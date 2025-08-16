Slušaj vest

Anthropic je predstavio novu funkciju za svoj Claude četbot koja omogućava korisnicima da nastave razgovore tačno tamo gde su stali, bez gubljenja prethodnog konteksta. Ova opcija, koja je trenutno dostupna samo plaćenim pretplatnicima, znatno olakšava rad sa AI i čini interakciju prirodnijom i produktivnijom.

Ova inovacija omogućava korisnicima da ne moraju ručno da pretražuju prethodne razgovore da bi nastavili teme koje su bile u toku. Claude sada može automatski da poziva prethodne poruke i podatke, što znatno štedi vreme i ubrzava rad.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše nova mogućnost

Novi dodatak u Claude-u omogućava da četbot pamti i koristi informacije iz ranijih razgovora sa istim korisnikom. Kad god korisnik to zatraži, ili kad Claude proceni da je potrebno, on može da povuče relevantne delove prethodnih interakcija i nastavi razgovor na osnovu njih.

Trenutno je ova funkcija dostupna pretplatnicima na Max, Team i Enterprise planovima, dok se očekuje da će uskoro biti omogućena i Pro korisnicima. Za sada nije poznato da li će opcija biti dostupna i korisnicima besplatnog plana.

Pridružuju se konkurenciji sa odlaganjem

Iako Claude tek sada dobija ovu opciju, druge AI platforme poput OpenAI ChatGPT i Google Gemini već nude slične funkcionalnosti svim korisnicima, uključujući i one na besplatnim planovima. Anthropic je do sada bio sporiji u uvođenju ovakvih unapređenja.

Tek u maju 2025. godine kompanija je predstavila dvosmerne glasovne razgovore i funkciju pretrage na internetu. Očigledno je da Anthropic pažljivo testira i razvija nove opcije pre nego što ih široko pusti u rad.

Foto: Shutterstock

Reakcije korisnika i brige oko ograničenja

Nakon uvođenja ove funkcije, neki korisnici su izrazili zabrinutost da bi učestalo povlačenje informacija iz prethodnih razgovora moglo ubrzati dostizanje mesečnih limita tokena ili korišćenja. Anthropic još nije dao zvanične informacije o uticaju nove funkcije na potrošnju resursa.

Međutim, veliki deo korisnika je oduševljen što konačno mogu da nastave razgovore bez gubitka konteksta. Ovo je za mnoge rešavanje jednog od najvećih problema sa kojima su se susretali do sada.

Foto: X printscreen

Zašto je nastavak razgovora veliki korak

Mogućnost da četbot nastavi razgovor od tačke na kojoj je stao značajno podiže kvalitet interakcije i čini korisničko iskustvo mnogo prijatnijim i praktičnijim. Za profesionalce i timove koji koriste Claude u svakodnevnom radu, ova opcija može značajno smanjiti vreme potrebno za praćenje projekata i rešavanje problema.

Nastavak razgovora u kontekstu predstavlja važan korak ka tome da AI postane pravi „pomoćnik“ koji ne zaboravlja ono što je rečeno ranije i može da pruži koherentne i detaljnije odgovore tokom celog procesa.