Ruske vlasti počele su da ograničavaju funkciju poziva na popularnim aplikacijama Telegram i WhatsApp, navodeći kao razlog nesaradnju ovih platformi sa bezbednosnim službama. Ministarstvo za digitalni razvoj tvrdi da su strane aplikacije odbile da podele informacije neophodne za istrage prevara i terorizma.

Ove mere deo su šire strategije Kremlja da preuzme veću kontrolu nad digitalnim prostorom u zemlji, što je posebno došlo do izražaja nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine. Kritičari smatraju da se radi o pokušaju Rusije da suzbije slobodan protok informacija i nametne državni nadzor na internetu.

Foto: Shutterstock

Novi udar na strane tehnološke gigante

Odnosi između Rusije i stranih tehnoloških kompanija već godinama su napeti, a ovo je samo najnoviji korak u dugotrajnoj borbi. Ruski komunikacioni regulator Roskomnadzor saopštio je da se „delimično ograničavaju pozivi“ kao odgovor na kriminalne aktivnosti koje se, kako tvrde, odvijaju putem ovih aplikacija.

Važno je naglasiti da druge funkcije aplikacija, poput poruka i deljenja sadržaja, za sada nisu pogođene. Međutim, zvaničnici poručuju da bi dodatna ograničenja mogla uslediti ukoliko platforme ne ispune zakonske zahteve Ruske Federacije.

Foto: Shutterstock

Tehnička blokada i realni efekti

Novinari agencije Rojters potvrdili su da pozivi na Telegramu gotovo da ne funkcionišu od 11. avgusta, dok su pozivi preko WhatsApp-a opterećeni zvučnim smetnjama poput zujanja i prekida tona. Tehnička ograničenja su, dakle, realna i već osećajna među korisnicima.

Telegram je za ruski list RBC izjavio da se aktivno bori protiv zloupotreba svoje platforme i koristi veštačku inteligenciju kako bi detektovao i uklonio milione štetnih poruka svakog dana. WhatsApp i Meta nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Foto: Shutterstock

Uslovi za ukidanje blokade

Prema Ministarstvu za digitalni razvoj, ograničenja bi mogla biti ukinuta ako Telegram i WhatsApp odluče da se usklade sa ruskim zakonima. To podrazumeva otvaranje pravnih predstavništava u Rusiji, potpunu saradnju sa državnim regulatorima i pružanje podataka kada to zahtevaju organi reda.

Anton Gorelkin, zamenik predsednika odbora Državne dume za IT, poručio je da platforme moraju bezuslovno poštovati sve zakone Rusije. U suprotnom, biće podložne dodatnim merama, uključujući i potpunu zabranu rada na teritoriji zemlje.

Foto: Shutterstock

Digitalni suverenitet ili državna kontrola?

Vlada predsednika Putina već je odobrila razvoj sopstvene aplikacije za razmenu poruka koja će biti integrisana sa državnim servisima. Cilj je, kako kažu, postizanje „digitalnog suvereniteta“ i smanjenje oslanjanja na strane servise.

Međutim, organizacije za zaštitu ljudskih prava, poput Human Rights Watch-a, upozoravaju da ovakav pristup vodi ka još strožoj cenzuri i nadzoru nad korisnicima. Postoji bojazan da bi nova aplikacija mogla pratiti aktivnosti građana, dok se istovremeno WhatsApp namerno usporava kako bi korisnici bili naterani da pređu na domaće rešenje.