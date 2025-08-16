Slušaj vest

Telegram je ušao u odlučujuću fazu borbe protiv prevaranata koji koriste platformu za ucene i doksing. Pavel Durov, osnivač i direktor Telegrama, javno je objavio da je platforma ove nedelje započela oštru akciju nakon što je dobila stotine prijava korisnika koji su bili izloženi pokušajima iznude. Prevaranti su na meti Telegramovih korisnika pokušavali da ih primoraju da predaju vredne digitalne kolekcionarske predmete poput NFT-ova, specijalnih brojeva i unikatnih korisničkih imena, čija je vrednost u poslednje vreme drastično porasla.

Durov je upozorio da ovaj porast vrednosti nosi i ozbiljne rizike. Prevaranti koriste svoj položaj da bi ucjenjivali korisnike, tražeći od njih ili digitalne predmete ili novčanu nadoknadu za zaštitu od budućih napada. Neki čak idu korak dalje i objavljuju privatne informacije korisnika, a zatim nude njihovo uklanjanje za novac. Telegram sada ozbiljno pristupa ovom problemu i počinje da uklanja kanale koji su uključeni u takve nezakonite aktivnosti.

Porast vrednosti digitalnih kolekcionarskih predmeta

Telegramovi NFT-ovi postali su pravo tržište vrednosti. Prošlog meseca platforma je predstavila NFT kolekciju inspirisanu Snoop Doggom, koja je rasprodana u rekordnom roku od samo trideset minuta, donoseći Telegramu zaradu od 12 miliona dolara. Ovaj uspeh pokazuje koliko su digitalni kolekcionarski predmeti danas traženi i koliko brzo mogu da dostignu visoke vrednosti na tržištu.

Osim NFT-ova, Telegram je za američki Dan nezavisnosti ponudio brojne giftove koji su takođe rasprodati brzo i po ceni od oko sto dolara po komadu. Takvi događaji dodatno potvrđuju da platforma uspešno kombinuje digitalnu umetnost sa zajednicom korisnika, ali i da su prevaranti u ovom rastućem tržištu našli priliku za zloupotrebu.

Nezakonite ucene i doksing kao pretnja

Ucenjivanje korisnika da predaju vredne digitalne predmete ili da plate zaštitu predstavlja ozbiljnu pretnju za sigurnost Telegram zajednice. Durov je kategorično osudio ove postupke kao nezakonite i nemoralne, pozivajući korisnike da odmah prijave svaki pokušaj ucene direktno njemu putem privatnih poruka na Telegramu.

Dodatno, prevaranti često idu i dalje objavljujući kompromitujuće informacije o korisnicima, što predstavlja ozbiljan oblik digitalnog nasilja poznat kao doksing. Telegram ne namerava da to toleriše i već je počeo sa uklanjanjem kanala koji učestvuju u ovim aktivnostima. Cilj je jasno postavljen zaštititi korisnike i očistiti platformu od kriminalnih radnji.

Telegramov odgovor na pretnje

Posle detaljne istrage Telegram je započeo uklanjanje kanala za koje postoje jasni dokazi da su uključeni u ucene i doksing. Platforma je odlučna da ne dozvoli širenje kleveta i nezakonitih radnji koje ugrožavaju sigurnost i privatnost korisnika. Durov je jasno poručio da oni koji pokušaju da izbegnu zabrane pravljenjem klon kanala neće uspeti jer će Telegram pronaći i blokirati sve takve naloge.

Ova odluka šalje snažnu poruku da Telegram ne želi da bude utočište za prevarante i ucene. Bezbednost korisnika stavlja se na prvo mesto a platforma se aktivno bori protiv svih oblika zloupotrebe što bi trebalo da posluži kao primer i drugim digitalnim servisima.

Poziv korisnicima na saradnju

Durov je pozvao sve korisnike Telegrama da budu pažljivi i da odmah prijave svaki pokušaj ucene ili doksinga. Takođe je naglasio važnost zajedničke borbe protiv ovih pojava i podsetio da samo zajedničkim naporima platforma može ostati sigurno mesto za sve.

Korisnici su ohrabreni da dokumentuju i dostave dokaze o pretnjama jer će svaki takav slučaj biti detaljno istražen. Telegram želi da izgradi poverenje u zajednicu i pokaže da će svaki pokušaj zloupotrebe biti sankcionisan čime se štiti integritet platforme i sigurnost njenih članova.