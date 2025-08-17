Slušaj vest

Apple radi na novom modelu MacBook Pro koji će imati podršku za LTE i 5G mreže, što znači da će korisnici moći da se povežu na internet bez potrebe za Wi-Fi mrežom ili deljenjem interneta sa telefona. Ova inovacija može potpuno promeniti način na koji radimo na laptopu van kancelarije.

Analiza Apple-ovog internog koda otkriva postojanje modema pod kodnim imenom „Centauri“, povezanog sa Apple C1 modemom koji je prvi put predstavljen u iPhone 16e modelu. Ovo jasno pokazuje da Apple planira prvi MacBook Pro sa direktnom mobilnom internet konekcijom.

Foto: Shutterstock

Važnost mobilnog interneta za laptopove

Za ljude koji često rade van kancelarijskih prostora, pouzdana internet konekcija je neophodna. Ugrađeni mobilni internet znači da vlasnici MacBook Pro-a neće morati da traže WiFi mreže ili da troše bateriju telefona dok dele njegov internet.

Ova funkcija može predstavljati veliku prednost za profesionalce, studente i kreativce kojima je potrebna neprekidna i stabilna veza sa internetom. Omogućiće im veću slobodu i fleksibilnost u radu, bez ograničenja klasičnih laptopova.

Foto: Shutterstock

Predviđeni datum lansiranja i promene u dizajnu

Poznati analitičar Ming-Či Kuo predviđa da će Apple naredne godine predstaviti potpuno redizajniran MacBook Pro. Novi modeli će pored mobilne konekcije imati i OLED ekrane, što donosi značajno unapređenje u kvalitetu prikaza.

Apple cilja da objedini vrhunski hardver sa konstantnom dostupnošću interneta, čime bi postavio nove standarde u segmentu premium laptopova. Ova kombinacija će sigurno privući korisnike koji traže moćan i prenosiv uređaj.

Foto: Shutterstock

Kako će funkcionisati SIM kartice i eSIM

Slično kao kod iPada sa podrškom za mobilni internet, novi MacBook Pro će verovatno podržavati i fizičke SIM kartice i eSIM tehnologiju. Ovo će omogućiti korisnicima da sami izaberu i lako upravljaju svojim mobilnim paketima.

Ugrađeni modem znači da će korisnici moći da se odmah povežu na mrežu bez dodatnih uređaja ili komplikovanih podešavanja. Sve je dizajnirano da prati moderan, mobilni način života.

Foto: Shutterstock

Cena i potencijalni troškovi za korisnike

Iako ova funkcija donosi velike pogodnosti, MacBook Pro sa LTE/5G modemom će verovatno biti skuplji od standardnih modela koji koriste samo WiFi. Kupci treba da računaju na dodatni trošak.

Takođe, u zemljama gde su mobilni paketi skupi ili ograničeni, mesečni troškovi za mobilni internet mogu biti značajni. Ovo može uticati na privlačnost uređaja kod korisnika koji koriste velike količine podataka.