Kineski startap Kaiwa Technology zapalio je svetsku javnost najavom koja briše granice između naučne fantastike i stvarnosti. Njihov najnoviji izum, humanoidni robot sposoban da iznese trudnoću, izazvao je burne reakcije širom planete.

Na čelu ovog ambicioznog projekta nalazi se dr Džang Ćifeng, naučnik sa Tehnološkog univerziteta Nanjang u Singapuru. U ekskluzivnom intervjuu za kineski portal Kuai Ke Dži, Ćifeng je otkrio da je tehnologija veštačke materice ušla u zrelu fazu i da će funkcionalni robot biti dostupan već naredne godine po ceni od oko 14.000 dolara.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše robotska materica

U središtu robota nalazi se visoko razvijen sistem za simulaciju trudnoće, uključujući veštačku matericu i sofisticiranu inkubacionu kapsulu. Embrion se razvija u amnionskoj tečnosti, dok mu hranljive materije dolaze putem sintetičke pupčane vrpce.

Za razliku od klasičnih inkubatora, ovaj sistem imitira sve ključne fizičke uslove trudnoće. Inženjerski tim tvrdi da robot može samostalno održavati gestaciju do deset meseci i obaviti porođaj, proces koji do sada nije viđen ni u jednoj poznatoj tehnologiji.

Foto: Shutterstock

Internet podeljen, spasenje ili moralna katastrofa

Reakcije na društvenim mrežama kreću se od oduševljenja do moralne panike. Mnogi korisnici ističu da bi ovaj izum mogao promeniti život parovima koji ne mogu da imaju decu, kao i ženama koje iz zdravstvenih ili ličnih razloga ne žele da prolaze kroz trudnoću.

S druge strane, kritičari upozoravaju na moguće etičke posledice. Najveći strahovi odnose se na odsustvo emocionalne i biološke veze između majke i deteta, što neki opisuju kao hladnu, mehaničku budućnost bez duše.

Foto: Shutterstock

Medicinska struka skeptična, ne može se sve kopirati

Iako tehnološki aspekt izaziva divljenje, lekari i naučnici pozivaju na oprez. Ključni biološki procesi koji se odvijaju tokom trudnoće, poput hormonskog uticaja majke, imunološke zaštite i formiranja neuroloških veza, još uvek su slabo razumljeni i teško ih je veštački replicirati.

Stručnjaci upozoravaju da tehnologija, ma koliko bila napredna, još ne može da zameni suptilnu i višeslojnu interakciju između tela majke i fetusa. Postavlja se pitanje da li će deca rođena na ovaj način biti potpuno zdrava u dugoročnom smislu.

Foto: Shutterstock

Ko sve želi ovakavog robota

Uprkos etičkim nedoumicama, interesovanje za ovakvu tehnologiju raste. Komentari korisnika ukazuju na to da mnogi ne vide prepreku u tome da robot iznese trudnoću, ukoliko im to omogućava da postanu roditelji. Neki čak smatraju da bi ovo mogla biti prekretnica u oslobađanju žena od fizičkog tereta trudnoće.

Ako zaista stigne na tržište po najavljenoj ceni, ovaj robot bi mogao postati globalni fenomen. Ono što je do juče zvučalo kao naučna fantastika, danas je pitanje samo jedne godine do realizacije i početak ozbiljnih rasprava o tome kakav svet gradimo za buduće generacije.