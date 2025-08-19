Slušaj vest

Apple je spreman da u septembru osveži svoju najpovoljniju liniju pametnih satova, Watch SE. Treća generacija dolazi tri godine nakon prethodnog modela, što je izazvalo veliko interesovanje među korisnicima koji žele Apple iskustvo bez premium cene.

Iako SE serija tradicionalno nudi osnovne funkcije i nešto skromnije specifikacije, novi Watch SE 3 donosi značajna poboljšanja u dizajnu i performansama. Apple očigledno želi da i ovaj "pristupačni" model izgleda i funkcioniše ozbiljno.

Foto: Shutterstock

Veći ekran i tanje ivice

Jedna od najočiglednijih promena kod Watch SE 3 je veći ekran, koji bi trebalo da bude u veličinama od 1,6 i 1,8 inča. To podrazumeva i veće kućište od 41 mm i 45 mm, identično kao kod skupljih modela, ali i tanje ivice koje vizuelno podižu ceo dizajn.

Ove dimenzije omogućavaju preglednije sučelje i moderniji izgled, što će svakako doprineti boljem korisničkom iskustvu. Funkcija "uvek uključenog ekrana" (Always-On Display) za sada nije potvrđena, ali ostaje otvorena kao realna mogućnost.

Foto: Shutterstock

Brži rad zahvaljujući S11 procesoru

Najveći tehnološki skok dolazi iznutra. Watch SE 3 pokreće novi S11 čip, isti koji će se koristiti i u modelima Watch Series 11 i Ultra 3. U poređenju sa S8 procesorom iz prethodne generacije, očekuje se osetno brži rad i veća efikasnost.

Ova nadogradnja otvara vrata i za naprednije funkcije, uključujući obradu Siri komandi direktno na satu bez potrebe za povezivanjem na internet. Takođe se očekuje podrška za novi "double tap" gest i proširena interna memorija.

Foto: Shutterstock

Zdravstvene funkcije ostaju osnova

SE modeli su oduvek nudili osnovne zdravstvene funkcije poput praćenja pulsa i spavanja, a Apple to zadržava i kod treće generacije. Međutim, novi hardver bi mogao omogućiti dodatne mogućnosti kao što je detekcija apneje u snu - funkcija koja je već godinama tražena.

Treća generacija optičkog senzora za merenje pulsa obezbediće preciznije očitavanje, što je važno za korisnike koji redovno prate svoje vitalne parametre. Očekuje se i bolja optimizacija baterije, uz brže punjenje i povećanu otpornost na vodu.

Foto: Toms Guide printscreen

Aluminijum ostaje standard - cena ostaje niska

Iako su se ranije pojavljivale spekulacije o plastičnom kućištu kao pokušaju da se dodatno smanji cena, Apple je definitivno odustao od te ideje. Watch SE 3 će zadržati elegantno aluminijumsko kućište koje ostaje vizuelno prepoznatljivo i izdržljivo.

Cena će, po svemu sudeći, ostati u istom rangu kao i prethodna generacija - oko 250 dolara. Time Apple još jednom potvrđuje da želi da SE linija bude ulazna tačka u svet pametnih satova, ali bez ozbiljnih kompromisa u kvalitetu.