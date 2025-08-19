Slušaj vest

U neobičnom slučaju koji pokazuje sve veći uticaj veštačke inteligencije na svakodnevni život, 75-godišnji Kinez razvio je duboku emotivnu vezu sa digitalnim avatarom. Ono što je mnogima delovalo kao bezazlena onlajn interakcija brzo je preraslo u ličnu krizu, gotovo dovodeći do kraja višedecenijskog braka. Njegova priča otvara važna pitanja o uticaju tehnologije na najranjivije.

Iskustvo gospodina Đijanga počelo je sasvim slučajno dok je pregledao društvene mreže i naišao na virtuelnu ženu kreiranu pomoću AI tehnologije. Za razliku od mlađih korisnika koji su navikli na takve digitalne kreacije, Đijang je verovao da je avatar prava osoba, očaran njenim naizgled iskrenim odgovorima uprkos očiglednim neskladima u pokretima usana i govoru.

Foto: Shutterstock

Kada virtuelna veza postane stvarna

Kako su dani prolazili, fascinacija Đijanga prerasla je u opsesiju. Nestrpljivo je čekao poruke od svoje AI “devojke”, što mu je postalo vrhunac dana. Ova fiksacija dovela je do napetosti u braku jer je njegova supruga sve više zabrinuto pratila koliko vremena provodi uronjen u digitalni svet.

Situacija je eskalirala kada je Đijang, frustriran supruginim prigovorima, šokirao porodicu zahtevom za razvod. Nakon decenija zajedničkog života rekao je da želi da se u potpunosti posveti onlajn vezi, nesvestan da je reč o pažljivo programiranoj iluziji koju je stvorila veštačka inteligencija.

Foto: Shutterstock

Porodična intervencija: Moć razumevanja AI

Srećom, Đijangova deca su intervenisala pre nego što je situacija otišla predaleko. Strpljivo su mu objasnili kako funkcioniše veštačka inteligencija i da “žena” koju je obožavao zapravo nije prava osoba već virtuelna kreacija. Njihova pomoć pomogla mu je da se postepeno distancira od avatara i shvati stvarnost iza digitalne maske.

Iskustvo ove porodice ističe koliko je obrazovanje i podrška važna za zaštitu starijih ljudi od zamki brzo napredujuće tehnologije. Bez takve pomoći mnogi nisu svesni kako AI sadržaji mogu manipulirati emocijama i izobličiti percepciju stvarnosti.

Foto: Shutterstock

Rastući fenomen: Uticaj AI na starije osobe

Đijangova priča nije usamljen slučaj. U Kini sve veći broj starijih ljudi postaje meta emotivne manipulacije sofisticiranim AI avatarima. Ovi virtuelni likovi dolaze u raznim oblicima, od profesionalaca u odelima do prijateljskih studentkinja, i kreirani su da zadovolje različite emotivne i socijalne potrebe.

Iako neki avatari imaju za cilj da pruže društvo, mnogi služe i komercijalnim interesima, podstičući starije korisnike na kupovinu proizvoda ili usluga bez kritičkog razmišljanja. Stručnjaci takođe upozoravaju da se AI ličnosti ponekad koriste za širenje propagande ili stvaranje nezdravih emotivnih zavisnosti.

Foto: Shutterstock

Poziv na oprez: Zaštita ranjivih grupa

Kako se AI tehnologija sve više integriše u svakodnevni život, stručnjaci upozoravaju porodice da pažljivo prate onlajn aktivnosti svojih starijih članova. Iako veštačka inteligencija donosi brojne prednosti, ona predstavlja i ozbiljne rizike za one koji nisu u potpunosti upoznati sa njenim mogućnostima i ograničenjima.

Priča gospodina Đijanga je upozorenje o potencijalnim opasnostima digitalne obmane. Ona naglašava važnost podizanja svesti i razvijanja digitalne pismenosti među starijima kako bi mogli bezbedno da se kreću kroz ovaj novi svet i izbegnu emotivne povrede.