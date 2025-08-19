Slušaj vest

Nemačka bi uskoro mogla da donese jednu od najdramatičnijih odluka u digitalnom svetu, zabranu korišćenja softvera za blokiranje reklama. Savezni sud Nemačke (BGH) vratio je na ponovno razmatranje tužbu medijskog giganta Axel Springer protiv kompanije Eyeo, tvorca popularne ekstenzije Adblock Plus. Ova odluka je izazvala talas zabrinutosti među developerima i korisnicima širom Evrope.

Axel Springer tvrdi da blokatori reklama ne samo da direktno ugrožavaju njihov poslovni model, već i da krše autorska prava, jer, kako navode, softverski kod web stranica predstavlja zaštićeni program. Ukoliko sud potvrdi ovu interpretaciju, to bi moglo drastično da promeni pravila igre na internetu.

Tehnički detalji koji menjaju pravila igre

U centru spora nalazi se pitanje da li se HTML i CSS kod mogu smatrati softverom zaštićenim autorskim pravima. Prema Axel Springeru, blokatori reklama time vrše nezakonitu reprodukciju i izmene koda prilikom prikaza stranice u pregledaču. Ova tvrdnja je ranije odbijena na nižem sudu u Hamburgu, ali je BGH ukazao na potrebu detaljnijeg ispitivanja.

Pitanje koje sud sada razmatra dodatno komplikuje pravni okvir interneta, da li bi čak i izvršni kod, poput bytecode-a, mogao dobiti status zaštićenog programa. Ako bi se ova opcija prihvatila, proizvođači blokatora mogli bi biti suočeni sa ozbiljnim finansijskim posledicama.

Širi uticaj na internet i digitalna prava

Mozilla je bila jedna od prvih organizacija koja je jasno izrazila zabrinutost zbog ovakve pravne interpretacije. Daniel Nejzer, pravni savetnik Mozile, upozorava da bi ograničavanje blokatora reklama moglo dovesti do sužavanja prostora za sve ekstenzije koje menjaju funkcionalnost ili izgled sajtova. To uključuje alate za zaštitu privatnosti i one koji omogućavaju pristupačnost osobama sa invaliditetom.

Posledice bi mogle da budu dalekosežne, jer bi, ukoliko sud usvoji ovaj stav, programeri morali da smanjuju funkcionalnosti svojih proizvoda da bi izbegli potencijalne tužbe. Ovo bi za korisnike značilo manje slobode u biranju alata koji im pomažu da prilagode internet svojim potrebama.

Neizvesnost koja opterećuje industriju

Iako odluka još nije konačna i proces može potrajati godinama, neizvesnost već izaziva pritisak na sve učesnike u digitalnoj industriji. Proizvođači pregledača mogli bi zbog straha od pravnih posledica dodatno da ograniče svoje platforme, dok bi developeri ekstenzija morali da balansiraju između inovacija i pravnih rizika.

Takva atmosfera ne donosi samo tehničke izazove, već i ozbiljne implikacije za slobodu izbora korisnika. Digitalna prava i dalje su jedan od najvažnijih frontova u borbi za otvoreni i slobodni internet, a sudska presuda u Nemačkoj mogla bi postati presedan za ostatak Evrope.

Evropa na raskršću digitalne budućnosti

Ova pravna bitka u Nemačkoj nije samo pitanje jednog tržišta ili jednog suda, ona može odrediti kako će izgledati ceo evropski internet. Dok se industrija priprema za moguće restrikcije, korisnici treba da budu svesni da se pred njima možda nalazi izbor između komercijalnih interesa i slobode digitalnog prostora.

U narednim mesecima pažnja će biti usmerena na sudske odluke koje mogu oblikovati tehnologiju, pravila i slobode na internetu, ostavljajući otvoreno pitanje kako će evropski zakon uskladiti zaštitu prava autora i inovacije koje štite korisnike.