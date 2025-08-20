Slušaj vest

Ilon Mask je poznat po kritikama na račun državne pomoći, često je nazivajući "socijalizmom za bogate". Međutim, dokumenti koji su nedavno procurili pokazuju da je upravo njegova kompanija SpaceX decenijama uživala ogromnu korist od državnih fondova.

Iako se predstavlja kao privatni inovator koji samostalno finansira revoluciju u svemirskoj industriji, SpaceX je veliki deo svog poslovanja zasnovao na ugovorima sa vladom SAD i poreskim olakšicama koje su im omogućile da izbegnu plaćanje poreza, čak i kada ostvaruju prihod.

Bez poreza zahvaljujući zakonskim rupama

Prema internim dokumentima koje je objavio New York Times, SpaceX koristi poreski mehanizam koji im omogućava da ne plaćaju porez na prihod, i to potencijalno zauvek. Ključ leži u 5 milijardi dolara gubitaka nakupljenih do 2021. godine.

Zahvaljujući promeni poreskog zakona iz 2017. godine, koju je sproveo tadašnji, a sada ponovo aktuelni predsednik Donald Tramp, kompanije sada mogu neograničeno da prenose te gubitke i koriste ih za umanjenje buduće poreske obaveze. SpaceX je jedna od firmi koja je u potpunosti iskoristila tu pogodnost.

„Porez možda nikada nećemo platiti“

U dokumentima koji su predstavljeni investitorima, SpaceX-ovi izvršni direktori otvoreno su izjavili da je „verovatnije nego ne“ da kompanija neće uspeti da realizuje svoje poreske obaveze, drugim rečima, da neće plaćati porez.

Takav jezik obično koriste firme koje beleže stalne gubitke, ali SpaceX nije klasičan primer. Kompanija beleži veliki prihod, posebno zahvaljujući vladinim ugovorima, što čini ovu strategiju još kontroverznijom.

Maskova poreska mreža

Pored pomenutih 5 milijardi dolara u federalnim poreskim gubicima, SpaceX raspolaže i sa 227 miliona dolara prenosa koji mogu da umanje poreze na nivou saveznih država. Dodatno, firma ima pravo na 1,1 milijardu dolara u raznim poreskim kreditima.

Ova višestruka zaštita omogućava firmi da nastavi sa poslovanjem bez značajnih poreskih opterećenja, iako se u velikoj meri oslanja na javni novac, novac poreskih obveznika. Pitanje koje se postavlja jeste da li je ovo pravedno prema građanima i manjim firmama koje nemaju pristup ovakvim privilegijama.

Državni novac kao osnovni izvor prihoda

Podaci pokazuju da je SpaceX većinu svojih prihoda ostvarivao kroz ugovore sa vladom SAD. U 2020. godini, 83,8% prihoda firme došlo je iz federalnih ugovora, dok je u 2021. taj procenat iznosio 76%.

Demokratski senator Šeldon Vajthaus na društvenoj mreži Bluesky prokomentarisao je ovaj fenomen rečima: „Milijarderski paraziti ne plaćaju porez.“ Istakao je i da republikanci svesno povećavaju državni dug kako bi održali voz za parazitske milijardere u pokretu.