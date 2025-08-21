Slušaj vest

Gotovo deset godina od kada je tamni režim debitovao u Windows 10, Microsoft konačno gura ka konzistentnijem iskustvu u Windows 11. Rani pokušaji tamnog režima često su delovali kao zakrpa, sa delovima sistema koji su tvrdoglavo ostajali svetli i svetlosno-tematski. Sada, najnovije preview verzije nagoveštavaju da Microsoft želi da otkloni te neslaganja.

Korisnici koji prate razvoj Windows-a znaju da je konzistentan tamni režim dugo bio zahtev. Mešavina svetlih i tamnih elemenata često je remetila tok rada, posebno noću. Nove promene daju nadu da će ova dugo zapostavljena funkcija konačno dobiti pažnju koju zaslužuje.

Foto: Shutterstock

Tamni dizajn za upravljanje fajlovima

Jedna od najupečatljivijih promena je u dijalozima za operacije sa fajlovima, prozorčići koji iskaču kada kopirate, premestite ili obrišete fajlove. Ti dijalozi, koji su tradicionalno bili svetli i zaslepljujući, sada počinju da koriste tamnu temu, što olakšava rad za oči.

Ipak, ovo je još uvek u toku. Dok su pozadina i glavni deo dijaloga prihvatili tamni režim, dugmad i dalje ostaju svetla. Ova delimična promena pokazuje da Microsoft-ova obnova još nije završena.

Foto: Shutterstock

Diskretne izmene u sistemu

Microsoft još nije zvanično najavio širu nadogradnju tamnog režima u Windows 11. Ipak, male, ali vidljive izmene u najnovijim preview verzijama jasno ukazuju da bi detaljnija redizajn mogao stići, moguće sa 25H2 ažuriranjem kasnije ove godine.

Uprkos ovim ranijim poboljšanjima, mnogi sistemi poput Kontrolnog panela, Run prozora i dijaloga svojstava fajlova i dalje koriste svetli režim. Ovaj neravan prelaz pokazuje koliko je složen posao da se obnovi interfejs operativnog sistema starog decenijama.

Upoređivanje tamnog režima

Dok je Microsoft bio spor, Apple nudi poliran, sistemski tamni režim od kada je macOS Mojave lansiran 2018. godine. Apple-ov tamni režim se dosledno primenjuje na celom sistemu, postavljajući visok standard za udobnost i konzistentnost korisničkog interfejsa.

Sporost razvoja Microsoft-ovog tamnog režima odražava izazove u održavanju kompatibilnosti sa starijim verzijama i integraciji nasleđenih delova. Za mnoge korisnike, ta kašnjenja su bila frustrirajuća, naročito u poređenju sa drugim platformama.

Foto: Shutterstock

Šta nas očekuje u Windows interfejsu?

Glasine i procurele informacije govore da Windows sprema širi vizuelni osveženi izgled pod kodnim imenom “Liquid Glass”, sa fokusom na providnost i moderni dizajn. Ovo ažuriranje se očekuje kasnije ove godine i moglo bi doneti jedinstvenije iskustvo tamnog režima.

Za sada, poboljšanja tamnog režima su postepena, ali pravac je jasan. Microsoft teži ka elegantnijem i konzistentnijem interfejsu, koji bolje podržava korisnike koji preferiraju rad u uslovima sa malo svetla, što je dobrodošla promena nakon godina mešavine različitih stilova.