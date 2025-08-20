Slušaj vest

Steam je uveo značajnu promenu u načinu na koji prikazuje ocene igara na svojoj platformi. Umesto dosadašnje globalne ocene zasnovane na svim recenzijama, sada će Steam prikazivati ocene prema jeziku na kojem su recenzije napisane. To znači da će igrači moći da vide kako njihova lokalna zajednica ocenjuje igru, što je posebno korisno za zemlje sa specifičnim jezičkim i kulturnim razlikama.

Ova promena omogućava precizniji prikaz stavova igrača iz određenih regiona. Recimo, problem sa prevodom ili mrežnom infrastrukturom u nekoj zemlji više neće biti “razvodnjen” globalnom prosečnom ocenom, već će jasno biti vidljiv u oceni lokalnih igrača.

Zašto je Valve uveo ovako veliku promenu?

Valve je shvatio da recenzije igrača u različitim državama često reflektuju različite probleme i iskustva sa istom igrom. Dok u jednoj zemlji igra može biti hit, u drugoj može nailaziti na kritike zbog tehničkih problema ili prevoda. Upravo to različito iskustvo dovelo je do potrebe za lokalizovanom ocenom, kako bi se bolje razumeli lokalni stavovi.

Ova promena je osmišljena da korisnicima pruži relevantniju informaciju prilikom izbora igre, ali i da podstakne izdavače da obraćaju pažnju na lokalne probleme i poboljšaju igru za specifične zajednice.

Koje igre imaju ovako lokalizovane ocene?

Da bi igra dobila ocenu po jeziku, neophodno je da ima najmanje 2000 javno dostupnih recenzija i najmanje 200 recenzija na određenom jeziku. Samo tada Steam prikazuje zasebnu ocenu za taj jezik, dajući korisnicima uvid u mišljenje igrača iz njihove jezičke grupe.

Ipak, ova opcija nije univerzalno dostupna za sve naslove. Steam je jasno definisao kriterijume, što znači da manje igre ili one sa slabijom zajednicom recenzenata ne mogu da koriste ovu funkciju.

Srpski igrači još nisu iskoristili novu opciju

Istraživanje je pokazalo da, iako su neke druge regionalne zajednice poput Mađara, Bugara i Rumuna već prisutne sa lokalizovanim ocenama, srpski jezik gotovo da nije zastupljen u ovoj novoj funkciji. Naslovi sa velikim brojem recenzija poput Counter-Strike 2, GTA V ili DOTA 2 ne prikazuju ocenu baziranu na srpskim recenzijama, jer ih skoro i nema.

Ova situacija ukazuje da domaći igrači nisu navikli da ostavljaju komentare i ocene na svom jeziku, što znači da nova funkcija za sada ne može da pokaže relevantnu lokalnu sliku za Srbiju.

Koliko su važne recenzije na srpskom jeziku?

Nova funkcija Steama je sjajna prilika da srpski gejmeri glasnije izraze svoje mišljenje o igrama i utiču na buduće kupovine svojih prijatelja i zajednice. Kvalitetne i iskrene recenzije na maternjem jeziku mogu pomoći drugima da donesu bolje odluke, ali i stimulisati proizvođače da poboljšaju naslove u skladu sa lokalnim potrebama.

Ukoliko se domaća zajednica aktivira, sledeći put kada budete pregledali ocene, moći ćete da vidite pravu sliku kako igra stoji u Srbiji, i to je ogroman korak ka većoj relevantnosti i moći glasova igrača iz regiona.

Steam skriva prave probleme

Nova Steam funkcija deluje kao poboljšanje, ali zapravo može sakriti ozbiljne greške i probleme u igrama. Umesto da izdavači i developeri budu primorani da rešavaju kritične greške koje pogađaju ceo svet, sada se negativni komentari mogu lako „razvodniti“ ili potpuno prikriti u okviru lokalnih ocena. Time igrači gube jasnu i objektivnu sliku o kvalitetu igre, a istina o ozbiljnim problemima postaje teže dostupna.

Ova promena smanjuje transparentnost i može otežati komunikaciju između igrača i developera. Umesto jedinstvene zajednice, Steam fragmentira ocene, što može odložiti rešavanje važnih problema i narušiti poverenje igrača u platformu.