Xiaomi, poznat kao gigant na tržištu pametnih telefona, već osvaja i automobilsku industriju u Kini. Njihov prvi model, super-sedan SU7, postao je pravi hit, a impresivno softversko rešenje i vrhunsko korisničko iskustvo zadobile su čak i pohvale izvršnog direktora Forda. Potražnja je tolika da je danas gotovo nemoguće kupiti SU7 bez čekanja.

Nedavno su predstavili i YU7, prvi SUV kompanije, koji je odmah privukao ogromnu pažnju i oduševljenje stručnjaka. Ovaj uspeh Xiaomi gura da nastavi dalje i osvaja nova tržišta sa posebnom pažnjom usmerenom ka Evropi.

Foto: Xiaomi

Veliki planovi za Evropljane

Xiaomi planira da lansira svoja električna vozila u Evropi do 2027. godine. Njihova automobilska divizija već je postavila rekord isporukom od 81.000 električnih automobila u drugom kvartalu ove godine, a u julu je isporučeno preko 30.000 vozila. Ove brojke jasno pokazuju koliko je potražnja velika.

Reakcija na otvaranje narudžbina za YU7 bila je zapanjujuća, čak 240.000 rezervacija u samo 18 sati. Pored toga, SU7 Ultra je u aprilu oborio svoj rekord na stazi Nürburgring za električne automobile, potvrđujući Xiaomi kao ozbiljnog takmičara i u segmentu performansi.

Foto: printscreen YT

Tesla se mora imati na umu

Analitičari ističu da kineske kompanije poput Xiaomi sada preteže da prestignu i američkog lidera na polju električnih vozila. Izazivač je postao konkurentan ne samo cenom, već i dizajnom i kvalitetom.

„Pogledajte Xiaomi YU7, izgleda kao Ferrari ili Aston Martin SUV, a cena mu je slična Toyoti Camry,“ kažu stručnjaci. Oni takođe sugerišu da Tesla mora razmisliti o tome da uvede više električnih automobila sa tradicionalnim volanom kako bi ostala konkurentna u eri sve sofisticiranijih EV-a.

Xiaomi YU7 Foto: printscreen YT

Kinesko tržište je zasićeno ali Xiaomi iznosi snagu

Tržište električnih vozila u Kini je sada izuzetno konkurentno i zasićeno, sa mnogim proizvođačima koji se bore da opstanu. Xiaomi, međutim, pokazuje da ima snage da ostane relevantan igrač zahvaljujući kombinaciji vrhunske tehnologije i snažne pozicije u elektronici.

Ipak, dugoročni rast zavisi od širenja na globalna tržišta. Zato je izlazak na evropsko tržište logičan korak, jer tamošnja pravila o carinama za kineske električne i hibridne automobile omogućavaju povoljnije uslove od američkog tržišta.

Foto: printscreen YT

Evropa kao idealna nova arena

Evropski kupci su sve više zainteresovani za visokoperformansna električna vozila, što Xiaomi vidi kao priliku za širenje. Na tržištu su već prisutne kineske kompanije poput Zeekr-a, BYD-a i Leapmotor-a, pa će Xiaomi imati konkurenciju, ali i spremnu publiku.

Iako još nije poznato koji modeli će se tačno prodavati u Evropi, očekuje se da će SU7 i YU7 biti među prvim kandidatima. Xiaomi će verovatno nastaviti strategiju agresivnog cenovnog pozicioniranja, što mu je do sada donosilo uspeh u Kini i može biti ključ za osvajanje i evropskog tržišta.