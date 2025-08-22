Slušaj vest

Nissan je upravo objavio cene za novu generaciju svog popularnog električnog modela Leaf. Početna cena za verziju S+ iznosi samo 29.990 dolara pre troškova dostave, što ga čini najpristupačnijim električnim automobilom na američkom tržištu u 2026. godini. Pored atraktivne cene, Leaf sada ima i značajno poboljšanu autonomiju od oko 488 kilometara po punjenju, što ga stavlja u direktnu konkurenciju sa skupljim modelima.

Još jedna velika novost je da Leaf dolazi sa standardnim NACS priključkom, što znači da ga možete puniti i na Tesla Supercharger stanicama. Ovo dodatno povećava njegovu praktičnost i dostupnost za vozače širom zemlje, čineći ga još privlačnijim izborom za one koji žele pristupačan, ali pouzdan električni automobil.

Teslina dominacija je ugrožena

Nissan Leaf 2026 po ceni za oko 12.500 dolara nižoj od Tesla Model 3 i čak 15.000 dolara nižoj od Tesla Model Y jasno pokazuje da Nissan želi da preuzme primat u segmentu električnih automobila za mase. Iako Tesla modeli imaju veći domet, oko 574 kilometra, razlika od 87 kilometara možda ne opravdava dodatni trošak koji je često i veći od deset hiljada dolara.

Ova cenovna strategija jasno pokazuje da Nissan cilja vozače kojima je važan dobar odnos cene i performansi, što bi moglo drastično promeniti stanje na tržištu električnih vozila.

Leaf u borbi sa konkurencijom

Leaf nije samo konkurent Tesli. Nissan je pažljivo pozicionirao svoj model tako da nadmaši i druge električne automobile poznatih proizvođača. Na primer, Chevrolet Equinox EV košta 33.600 dolara i ima domet oko 513 kilometara, dok Hyundai Kona EV košta 32.975 dolara sa dometom od 420 kilometara.

Nissan Leaf je jeftiniji od oba modela

Leaf ima veću autonomiju od Hyundai Kona EV-a

Ova kombinacija cene i dometa jasno stavlja Leaf u položaj vozila koje pruža najbolju vrednost za novac u segmentu kompaktnih električnih automobila.

Nasleđe i inovacije

Nissan Leaf je jedan od pionira masovne električne mobilnosti, sa prvim modelom predstavljenim još 2011. godine. Iako tada nije imao impresivne performanse, uspeo je da postane jedan od najprodavanijih električnih automobila u svetu. Novi Leaf iz 2026. godine deluje kao ostvarenje originalne misije, pristupačan i pouzdan električni automobil za široku publiku.

Tokom godina, Tesla je dominirala segmentom, ali je njena ponuda postala pomalo zastarela. Nissan je, s druge strane, konstantno unapređivao svoj model, donoseći poboljšanja u dizajnu, unutrašnjosti i tehničkim karakteristikama.

Sada je vreme za uspeh

Svi uslovi za uspeh su na mestu. Nissan ima dokazanu tehnologiju, odlične specifikacije i privlačnu cenu. Leaf će se pojaviti u salonima ove jeseni, dok se najavljuje i još pristupačnija verzija S modela, čija cena i domet još nisu objavljeni.

U uslovima nesigurnih subvencija i ekonomske neizvesnosti, još jeftiniji električni automobil mogao bi biti ključni faktor koji će Nissan izdvojiti od konkurencije i privući nove kupce u svet električne mobilnosti.