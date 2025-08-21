Slušaj vest

Dok se hvale sigurnošću, u stvarnosti tuže uzbunjivače. Najveća svetska gejming platforma za decu, Roblox, našla se na udaru javnosti nakon što je podnela tužbu protiv YouTubera čiji su video-snimci razotkrili ozbiljne propuste kompanije i direktno doveli do hapšenja osumnjičenih za seksualno zlostavljanje dece.

U središtu ove priče nalazi se 22-godišnji američki kreator poznat pod imenom Schlep. I sam je bio žrtva zlostavljanja na Robloxu u ranim tinejdžerskim godinama. Umesto priznanja i reformi, kompanija je odgovorila tužbom. Šokantno? Ovo je tek početak.

Foto: Shutterstock

Od žrtve, preko razotkrivača, do optuženog

Schlep nije samo ukazivao na problem, već je konkretno delovao. Njegov rad u saradnji sa grupama za borbu protiv seksualnih prestupnika doveo je do hapšenja najmanje šest odraslih osoba koje su koristile Roblox kako bi se približile maloletnicima.

Uprkos tome, usledio je pravni progon. Prema sudskim dokumentima, Roblox je odlučio da se obračuna sa jednim od svojih najglasnijih kritičara, optužujući ga za kršenje pravila korišćenja i narušavanje imidža kompanije. Ironično, reč je o čoveku koji je sprečio potencijalna zlostavljanja dece upravo na toj platformi.

Foto: Sina Shutterstock

Godine tišine i ignorisanja prijava

Pre nego što je postao poznat kao aktivista, Schlep je bio dete koje je sistem ignorisao. Od svoje 12. do 15. godine, kako tvrdi, bio je meta seksualnog predatora, poznatog Roblox developera koga je kompanija nagrađivala i promovisala. Porodica je više puta prijavljivala zlostavljanje, ali bez uspeha. Reakcija je stigla tek kada je majka zapretila tužbom. I tada je kompanija tvrdila da se incidenti nisu dogodili na njihovoj platformi.

Tek godinama kasnije, nakon novih prijava i pritiska javnosti, pomenuti developer je konačno uklonjen sa platforme. Do tada je godinama nesmetano učestvovao u događajima koje je organizovao sam Roblox, uprkos ozbiljnim optužbama koje su bile poznate kompaniji.

Foto: Shutterstock

Pokret FreeSchlep sve glasniji

Pokret podrške, označen heštegom FreeSchlep, brzo se širi društvenim mrežama. Nekoliko poznatih Roblox kreatora napustilo je platformu u znak protesta. Među onima koji su pružili podršku nalazi se i poznati istraživački novinar Kris Hansen, autor serijala To Catch a Predator, koji je kontaktirao Schlepa radi dokumentarnog filma o predatorskim mrežama u digitalnom prostoru.

Roblox, s druge strane, ćuti. Nema komentara, nema odgovora na zahteve medija, nema priznanja odgovornosti. Umesto transparentnosti, kompanija bira zid tišine, što dodatno produbljuje sumnje u njihove stvarne prioritete.

Foto: Shutterstock

Pitanje koje se ne može ignorisati

Dok organizacije za zaštitu dece apeluju na odgovornost, Roblox bira da se obračunava sa pojedincem koji je radio ono što je sama kompanija morala da obezbedi. Umesto da unapredi zaštitu korisnika, odlučila je da utišava uzbunjivače.

Schlep danas ne vodi samo sopstvenu borbu za pravdu. Njegova priča postavlja šire pitanje koje odzvanja širom interneta. Da li velike korporacije štite svoj ugled više nego sopstvene korisnike? I ko će, ako ne one, zaista štititi decu u digitalnom svetu?