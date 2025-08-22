Slušaj vest

Kompanija Meta pokreće novu opciju koja koristi veštačku inteligenciju za automatsko prevođenje zvuka u video sadržajima. Korisnici Facebooka sada će moći da gledaju Reels video zapise sa prevodom na drugi jezik, pri čemu se koristi glas koji zvuči kao vaš i sinhronizacija usana koja prati prevod.

Ova inovacija ima potencijal da ukloni jezičke barijere između korisnika širom sveta, jer omogućava da sadržaj izgleda kao da je izvorno snimljen na drugom jeziku. Prva faza obuhvata automatske prevode između engleskog i španskog jezika, dok Meta planira proširenje na više jezika u bliskoj budućnosti.

Foto: Shutterstock

Autentično iskustvo uz vaš glas i pokrete usana

Meta ističe da njihova AI tehnologija koristi zvuk i ton vašeg glasa za prevod, kako bi rezultat zvučao autentično. Drugim rečima, iako je sadržaj preveden, glas i dalje zvuči kao da ste to vi, ali sada govorite drugi jezik.

Još zanimljivije, AI sistem sinhronizuje pokrete vaših usana sa prevedenim glasom pa vizuelno izgleda kao da zaista govorite novi jezik. Ova funkcija ima potencijal da značajno poboljša iskustvo gledalaca, posebno u globalnom širenju sadržaja.

Foto: Shutterstock

Upravljanje prevodima u Reels editoru

Kreatori sadržaja moći će da aktiviraju ovu opciju direktno u Reels kompozitoru pomoću nove funkcije „Prevedi tvoj glas uz pomoć Meta AI“. Oni će moći da biraju da li žele samo zvučni prevod ili i sinhronizaciju usana.

Ako žele da pregledaju prevod pre objave, mogu uključiti dodatnu opciju za reviziju. U tom slučaju dobiće obaveštenje ili mogu pristupiti Profesionalnoj Kontrolnoj Tabli gde će moći da odobre ili odbiju prevedeni klip. Bitno je napomenuti da odluka neće uticati na originalnu verziju Reels-a.

Foto: Shutterstock

Publika čuje sadržaj na svom jeziku

Kada je preveden, video će se prikazivati "gledaocima" na jeziku koji su izabrali kao preferirani. Biće jasno označeno da je sadržaj preveden pomoću Meta AI, a korisnici će imati mogućnost da uključe ili isključe prikaz prevoda za određene jezike.

Ovo može pomoći kreatorima da se povežu sa širom i raznovrsnijom publikom bez potrebe da snimaju isti sadržaj na više jezika. Ipak, iz Meta ističu da izgradnja nove publike na stranom jeziku zahteva vreme i posvećenost jer je to u mnogim aspektima kao da počinjete ispočetka.

Foto: Shutterstock

Moguće greške i preporuke za tačnost

Iako je tehnologija napredna, automatski prevodi nisu savršeni. Kako bi sistem što bolje funkcionisao, Meta daje nekoliko preporuka:

Sistem trenutno podržava do dve osobe koje govore u videu. Preporučuje se da govornici ne pričaju istovremeno radi bolje preciznosti

Smanjite pozadinsku buku i muziku u klipovima koje želite da prevedete

Imajte na umu da će pridobijanje publike na novom jeziku zahtevati vreme, tretirajte to kao novi početak

Veštačka inteligencija još uvek uči da prepoznaje različite naglaske i izraze, pa složeniji govor može dovesti do grešaka u prevodu. Najbolji rezultati postižu se kada se govori jasno, razgovetno i bez ubrzavanja tempa.

Foto: Shutterstock

Ručno dodavanje više jezičkih verzija

Pored automatskih prevoda, Meta omogućava menadžerima Facebook stranica da dodaju do 20 svojih snimljenih audio traka u jedan Reels. Ove trake nisu sinhronizovane sa pokretima usana, ali pružaju još jedan način za deljenje sadržaja sa međunarodnom publikom.

Kao i sa AI prevodima, gledaoci će čuti video na svom jeziku, što dodatno omogućava dublje povezivanje sa publikom različitih jezičkih i kulturnih pozadina.