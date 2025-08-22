Slušaj vest

Sa dolaskom iOS 26, Apple uvodi izmenjeni režim "uvek uključenog ekrana" (Always-On Display), a promene su odmah izazvale reakcije među korisnicima. Do sada je AOD prikazivao zaključani ekran baš onako kako ste ga postavili, ali novi sistem sada automatski zamućuje pozadinsku fotografiju.

Ova promena ima praktično objašnjenje, olakšava čitanje informacija poput vremena i vidžeta, jer uklanja vizuelni šum. Međutim, za mnoge korisnike koji pažljivo biraju pozadine, upravo je estetika bila razlog za korišćenje AOD-a, pa ovakav zaokret neće svima prijati.

Foto: Shutterstock

"Zamućenje" dolazi kao default

Po instalaciji iOS 26, korisnici će primetiti da AOD automatski koristi zamućen prikaz pozadine. Ovo može delovati kao sitna vizuelna dorada, ali suštinski menja način na koji telefon izgleda u mirovanju, posebno ako je pozadina ključni deo personalizacije.

Dobra vest je da Apple nije potpuno ukinuo mogućnost kontrole. U podešavanjima za AOD postoji opcija kojom se zamućenje može lako isključiti, čime se vraća prethodni izgled. Ovo korisnicima ostavlja izbor, iako ne sviđa se svima što je nova opcija aktivna po difoltu.

Foto: Shutterstock

Nove funkcije stižu - jedna će podeliti mišljenja

iOS 26 donosi niz noviteta, od potpuno novih aplikacija poput one za igre do Preview alata poznatog sa Mac računara. Apple nastavlja da ujednačava iskustvo između iPhone-a i drugih uređaja iz svog ekosistema, što je deo šire strategije.

Ipak, upravo promena AOD režima mogla bi biti među najdiskutovanijim izmenama. Razlog je jednostavan, ona direktno utiče na svakodnevni izgled uređaja, nešto što korisnici vide stotine puta dnevno. Kada se takve stvari menjaju, očekivano je da svi imaju mišljenje.

iPhone Foto: Shutterstock

iOS 26 još nije dostupan svima

Ako ovu promenu još uvek niste primetili, to je zato što iOS 26 trenutno nije javno dostupan. Trenutno ga mogu testirati samo korisnici uključeni u Apple-ov beta program, koji redovno dobijaju rane verzije softvera pre šireg izdanja.

Prema dosadašnjim informacijama, zvanično izdanje iOS 26 očekuje se na jesen, najverovatnije u septembru. To se poklapa sa uobičajenim tempom Apple-ovih jesenjih lansiranja, uključujući i premijeru nove iPhone 17 serije.

iOS 17 na iPhone telefonu Foto: Shutterstock

Estetika ili funkcionalnost

Apple je poznat po tome što kombinuje dizajn i funkcionalnost, ali ponekad jedno dođe na račun drugog. Promena AOD režima je dobar primer tog balansa, jednostavniji prikaz za bolju čitljivost, ali potencijalno na štetu vizuelnog dojma.

Kao i mnogo puta ranije, Apple korisnicima ne daje izbor odmah, već postavlja novi standard koji oni moraju ručno prilagođavati. Neki će to videti kao napredak, drugi kao nepotrebno ograničenje. Jedno je sigurno, diskusije neće izostati.