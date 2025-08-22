Slušaj vest

U sudskim dokumentima koji su nedavno dospeli u javnost otkriva se da je Ilon Mask početkom 2025. kontaktirao Marka Zakerberga s predlogom da zajedno finansiraju preuzimanje OpenAI-a u poslu teškom gotovo 100 milijardi dolara. Inicijativa je uključivala formiranje investicionog konzorcijuma i slanje pisma o namerama direktoru Mete.

Međutim, Meta i njen izvršni direktor nisu prihvatili ponudu. Niti je pismo potpisano, niti su preduzeti dalji koraci u pravcu saradnje. U isto vreme, Meta je već intenzivno ulagala sopstvene resurse u razvoj veštačke inteligencije, pokušavajući da uhvati korak sa konkurencijom.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Prelazak OpenAI-a u profitnu sferu razljutio Maska

Mask je jedan od suosnivača OpenAI-a, kompanije koja je 2015. osnovana kao neprofitna organizacija sa ciljem da razvija AI tehnologije u korist čovečanstva. Kada je početkom 2023. saznao da Altman i upravni odbor planiraju da firmu pretvore u komercijalni entitet, odlučio je da reaguje.

U februaru 2025. ponudio je da otkupi OpenAI i vrati ga na njegove izvorne principe. Odbijanje tog predloga dodatno je pojačalo napetosti između njega i Altmana, s kojim je ranije bio blizak saradnik. Sukob je ubrzo prerastao u pravnu bitku.

Foto: Shutterstock

Meta ulaže stotine miliona u sopstveni AI razvoj

Dok je Mask pokušavao da preuzme OpenAI, Meta je paralelno radila na proširenju svojih AI kapaciteta. Prema sudskim dokumentima, kompanija je nudila iznose od 100 miliona dolara i više kako bi privukla vrhunske istraživače iz oblasti veštačke inteligencije.

Osim finansijskih podsticaja, Meta je pokušavala da regrutuje i ključne članove tima iz samog OpenAI-a. Iako nije želela da komentariše Maskovu ponudu, jasno je da Meta razvija sopstveni pravac, nezavistan od sukoba između Maska i njegovih bivših saradnika.

Foto: Shutterstock

Mask pokreće xAI i tuži OpenAI

Kao odgovor na novo pozicioniranje OpenAI-a, Mask je osnovao sopstvenu kompaniju xAI. Cilj je bio da ponudi alternativu modelima koje razvijaju OpenAI i Microsoft. Već 2023. godine pokrenuo je tužbu protiv OpenAI-a, tvrdeći da su prekršeni osnivački ugovori i narušeni principi neprofitnog delovanja.

OpenAI je odgovorio kontra tužbom, optužujući Maska i xAI za pokušaj destabilizacije firme. Prema njihovim tvrdnjama, Mask je koristio i sud i društvene mreže da diskredituje bivšu kompaniju i omete njen prelazak u profitni sektor.

Foto: Shutterstock

OpenAI-u da uzvraća udarac

Nedavna odluka federalnog suda u Kaliforniji dala je zeleno svetlo OpenAI-u da pokrene kontra tužbu protiv Maska. Time je ovaj sukob ušao u novu fazu, pravnu borbu koja bi mogla trajati godinama i iz temelja promeniti odnose unutar AI industrije.

Kako se navodi u dokumentima, OpenAI optužuje Maska za "uznemiravanje i štetne radnje", uključujući direktne napade na firmu putem medija i društvenih mreža. U igri su ogromni ulozi i pitanje više nije samo tehnologije, već i kontrole nad njenom budućnošću.