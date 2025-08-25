Slušaj vest

YouTube će od 26. septembra zabraniti korišćenje VPN-a za pristup Premium pretplatama u drugim zemljama. Do sada su mnogi korisnici koristili ovu metodu kako bi se povezali na države sa nižim cenama, poput Indije ili Turske, i time znatno smanjili troškove. Međutim, kompanija je odlučila da stavi tačku na ovu praksu uvodeći stroža geografska pravila.

Nove mere su deo YouTube-ove politike koja već od prošle godine prati i sankcioniše takozvane „digitalne migrante“. Ovim se sada ide korak dalje kako bi se očuvala transparentnost i doslednost u naplati usluga.

Foto: Shutterstock

Premium pretplate važe samo u zemlji aktivacije

Prema novim pravilima, YouTube Premium nalog biće vezan isključivo za zemlju u kojoj je pretplata prvobitno registrovana. Plaćanje će biti moguće samo preko kartica koje su izdane u toj istoj zemlji. Ova pravila odnose se na sve tipove pretplata: YouTube Premium, Music Premium i Premium Lite.

To znači da ako korisnik promeni zemlju prebivališta, moraće da raskine postojeću pretplatu i obnovi je po cenama nove države. Na ovaj način, platforma želi da uskladi korisničke račune sa lokalnim zakonima i tržišnim uslovima.

Foto: Shutterstock

Uticaj na digitalne i fizičke migrante

Zabrana VPN pristupa utiče ne samo na one koji koriste digitalne trikove za niže cene, već i na stvarne migrante koji menjaju državu prebivališta. Na primer, osoba koja je aktivirala Premium nalog u Turskoj, ali se preselila u SAD, moraće da otkaže staru i ponovo se prijavi po američkim tarifama.

Ova promena jasno ukazuje da YouTube želi da uskladi svoje usluge sa geografskim lokacijama korisnika, bez obzira da li se radi o virtuelnoj ili stvarnoj promeni mesta boravka.

Foto: Shutterstock

Kraj „cross-region“ pretplatama preko VPN-a

Odluka o ukidanju mogućnosti korišćenja VPN-a za YouTube Premium predstavlja značajan preokret u politici platforme. Dosadašnja praksa koja je omogućavala jeftiniji pristup usluzi putem virtuelnih prelazaka između regiona biće trajno ukinuta.

Za korisnike koji su želeli da zaobiđu skuplje cene u svojoj zemlji, jedina opcija sada je da se stvarno presele u zemlju sa nižim tarifama, poput Indije ili Turske. YouTube time zatvara sve rupe koje su korišćene za ovu vrstu „digitalnog putovanja“.

Foto: Shutterstock

Šta korisnici treba da znaju

Od 26. septembra, svi korisnici YouTube Premium usluga moraće da koriste pretplatu koja je vezana za njihovu stvarnu lokaciju i lokalne načine plaćanja. Ova promena donosi jasnu poruku: niže cene preko VPN-a više neće biti dostupne.

Korisnici bi trebalo da budu spremni na moguće promene u cenama i uslovima korišćenja svojih naloga. YouTube želi da uspostavi transparentnu i pravednu sistematizaciju pretplata širom sveta, bez obzira na virtuelne ili stvarne migracije.