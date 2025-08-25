Šok na YouTube-u: Više nema jeftinih Premium pretplata preko VPN-a!
YouTube će od 26. septembra zabraniti korišćenje VPN-a za pristup Premium pretplatama u drugim zemljama. Do sada su mnogi korisnici koristili ovu metodu kako bi se povezali na države sa nižim cenama, poput Indije ili Turske, i time znatno smanjili troškove. Međutim, kompanija je odlučila da stavi tačku na ovu praksu uvodeći stroža geografska pravila.
Nove mere su deo YouTube-ove politike koja već od prošle godine prati i sankcioniše takozvane „digitalne migrante“. Ovim se sada ide korak dalje kako bi se očuvala transparentnost i doslednost u naplati usluga.
Premium pretplate važe samo u zemlji aktivacije
Prema novim pravilima, YouTube Premium nalog biće vezan isključivo za zemlju u kojoj je pretplata prvobitno registrovana. Plaćanje će biti moguće samo preko kartica koje su izdane u toj istoj zemlji. Ova pravila odnose se na sve tipove pretplata: YouTube Premium, Music Premium i Premium Lite.
To znači da ako korisnik promeni zemlju prebivališta, moraće da raskine postojeću pretplatu i obnovi je po cenama nove države. Na ovaj način, platforma želi da uskladi korisničke račune sa lokalnim zakonima i tržišnim uslovima.
Uticaj na digitalne i fizičke migrante
Zabrana VPN pristupa utiče ne samo na one koji koriste digitalne trikove za niže cene, već i na stvarne migrante koji menjaju državu prebivališta. Na primer, osoba koja je aktivirala Premium nalog u Turskoj, ali se preselila u SAD, moraće da otkaže staru i ponovo se prijavi po američkim tarifama.
Ova promena jasno ukazuje da YouTube želi da uskladi svoje usluge sa geografskim lokacijama korisnika, bez obzira da li se radi o virtuelnoj ili stvarnoj promeni mesta boravka.
Kraj „cross-region“ pretplatama preko VPN-a
Odluka o ukidanju mogućnosti korišćenja VPN-a za YouTube Premium predstavlja značajan preokret u politici platforme. Dosadašnja praksa koja je omogućavala jeftiniji pristup usluzi putem virtuelnih prelazaka između regiona biće trajno ukinuta.
Za korisnike koji su želeli da zaobiđu skuplje cene u svojoj zemlji, jedina opcija sada je da se stvarno presele u zemlju sa nižim tarifama, poput Indije ili Turske. YouTube time zatvara sve rupe koje su korišćene za ovu vrstu „digitalnog putovanja“.
Šta korisnici treba da znaju
Od 26. septembra, svi korisnici YouTube Premium usluga moraće da koriste pretplatu koja je vezana za njihovu stvarnu lokaciju i lokalne načine plaćanja. Ova promena donosi jasnu poruku: niže cene preko VPN-a više neće biti dostupne.
Korisnici bi trebalo da budu spremni na moguće promene u cenama i uslovima korišćenja svojih naloga. YouTube želi da uspostavi transparentnu i pravednu sistematizaciju pretplata širom sveta, bez obzira na virtuelne ili stvarne migracije.
