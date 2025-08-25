Slušaj vest

Korisnici Instagrama ostali su zatečeni kada je ilustracija sa porukom „imigranti čine zemlju velikom“, ukrašena jagodama, označena kao osetljiv sadržaj i sakrivena od strane platforme. Iako je objava bila potpuno bezazlena, Instagramova tehnologija za moderaciju prikazala je upozorenje koje je korisnike zbunilo i razbesnelo.

Poruka koja skriva objavu navodi da sadržaj možda sadrži slike koje bi neke ljude mogle uznemiriti, iako to u ovom slučaju nije tačno. Drugi korisnici su naišli na slične poruke upozorenja, što je dodatno podiglo sumnju da platforma pogrešno tretira pozitivne i inkluzivne poruke.

Foto: Shutterstock

Automatski sistemi krivi za greške u označavanju

Kompanija Mazapán Paper Co., koja je prvobitno objavila ilustraciju, tvrdi da je za grešku kriv automatski sistem za pregled sadržaja, a ne ljudska intervencija. Meta je potvrdila da je oznaka osetljivog sadržaja pogrešno primenjena i da je već uklonjena.

Ova situacija pokazuje koliko automatski sistemi za moderaciju na društvenim mrežama mogu biti netačni i kako često pogrešno tretiraju objave koje uopšte nisu problematične. To izaziva pitanje koliko su algoritmi za moderaciju zaista spremni da prepoznaju suptilnosti jezika i konteksta.

Foto: Shutterstock

Politička cenzura i zabrinutost korisnika

Mnogi korisnici smatraju da je ovakvo označavanje deo šire prakse cenzure progresivnih poruka na društvenim mrežama. Poruka „imigranti čine zemlju velikom“ aludira na slogan „Make America Great Again“, ali sa suprotnim značenjem, što može biti razlog za osetljivost sistema.

Ova situacija izazvala je brojne kritike korisnika koji smatraju da su veliki tehnološki giganti preuzeli preveliku kontrolu nad komunikacionom infrastrukturom, pa čak i da njihovi sistemi nekada deluju pristrasno i diskriminatorski.

So on instagram this morning a post highlighting immigration positively has been marked as sensitive content. I know zuck has bowed down to the but WTAF.



[image or embed]

Meta je ranije imala problema sa pravilnim označavanjem sadržaja, uključujući blokiranje pretrage LGBTQ hashtagova zbog politike o „osetljivom sadržaju“. Platforma tvrdi da želi da sajt bude siguran i poštovan prostor, ali u praksi često dolazi do grešaka koje utiču na korisničko iskustvo.

U politici zajednice, Meta naglašava da uklanja govor koji podstiče nasilje i pretnje, ali situacije poput ove pokazuju koliko je izazovno uspostaviti jasne granice između zaštite zajednice i prekomerne cenzure. Često je teško razlikovati sadržaj koji zaista može naškoditi od onog koji samo izražava različita mišljenja ili podržava određene društvene grupe.

Foto: Shutterstock

Problemi i sa veštačkom inteligencijom

Osim grešaka u označavanju, Meta se suočava i sa problemom širenja sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom koji je neprikladan ili uznemirujući. Nevladina organizacija AI Forensics ukazuje na prisustvo ekstremno uznemirujućih AI generisanih slika koje platforma ne uspeva da ukloni.

Pored toga, ranije ove godine Meta je morala hitno da reaguje nakon što je greška dovela do pojave nasilnih i grafičkih video zapisa u feedovima korisnika širom sveta. Ovakvi incidenti naglašavaju koliko je moderacija sadržaja na društvenim mrežama složen i nepredvidiv proces.