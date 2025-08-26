Slušaj vest

Tesla Cybertruck, dugo najavljivan kao revolucija u auto-industriji, sve više liči na skupu grešku. U drugom kvartalu 2025. godine prodato je svega 4.306 vozila, što predstavlja ogroman pad od 50,8% u odnosu na isti period prošle godine.

Ovo nije samo privremeni problem, to je ozbiljan znak da potražnja drastično opada. Potrošači gube interesovanje, a ono što je nekada predstavljano kao budućnost električnih kamioneta sada deluje kao proizvod bez publike.

Foto: Shutterstock

Polovni Cybertruck nikome ne treba

Ne samo da se prodaja novog modela urušava, već i polovni primerci gube vrednost alarmantnom brzinom. U roku od godinu dana cena polovnog Cybertrucka pala je za više od 30%. Čak ni renomirani status koji nosi ime Ilona Maska nije uspeo da zaustavi ovaj pad.

To je loša vest za vlasnike koji su se nadali da će u nekom trenutku moći da povrate deo uloženog novca. Umesto toga njihovo vozilo brzo gubi tržišnu vrednost, pretvarajući se u veoma skup i teško prodajiv eksperiment.

Foto: Profimedia / PATRICK PLEUL 7 AFP

Osiguranje - Zaboravite na to

Situacija postaje još gora, pojedine osiguravajuće kompanije više ne žele da osiguraju Cybertruck. Hanover Insurance je otkazao sve polise vlasnicima, navodeći nisku proizvodnju i visoke troškove popravke kao razloge. Ova situacija dodatno opterećuje Teslu, koja se već suočava sa izazovima u održavanju reputacije i poverenja kupaca na sve zahtevnijem tržištu.

Jedan od pogođenih vlasnika, Tobias Troy Vahl iz Ilinoisa, ostao je bez osiguranja upravo zbog ovih razloga. Ovaj potez otkriva koliko je vozilo postalo rizično i neisplativo čak i za industriju koja je navikla da kalkuliše sa visokim rizikom.

Kompanija Tesla Foto: Shutterstock

GEICO odustaje - premije odlaze u nebo

GEICO, jedan od najvećih američkih osiguravača, povukao se iz osiguravanja Cybertruckova još prošle godine. Vlasnici prijavljuju da su premije dostizale skoro 1.000 dolara mesečno, što je znatno iznad proseka.

Istraživanje Insurify-a pokazuje da prosečni vlasnik Cybertrucka plaća oko 3.392 dolara godišnje, dok je nacionalni prosek za vozila u SAD oko 2.336 dolara. Drugim rečima, posedovanje ovog kamioneta postaje ozbiljan finansijski teret.

Foto: Shutterstock

Popravke, problemi i povlačenja

Cybertruck se već suočava sa ozbiljnim tehničkim izazovima. Do sada je imao osam opoziva, uključujući probleme sa papučicom gasa, inverterskim sistemom koji blokira vozilo i delovima karoserije koji se odlepljuju pri većim brzinama.

Čak i obična vožnja kroz autopraonicu može da izazove potpuni kvar ako nije uključen specijalan režim. Sve ovo ukazuje na to da je Cybertruck više problema nego što vredi i da su razlozi protiv njegove kupovine sve očigledniji, posebno sada kada ni osiguranje nije garantovano.