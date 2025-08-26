Slušaj vest

Apple uvodi značajnu novinu u CarPlay sa nadolazećim iOS 26 ažuriranjem, donoseći inovativnu funkciju Live Activities sa iPhone-a direktno na ekran vašeg automobila. Ovo unapređenje ima za cilj da vozačima omogući pristup informacijama u realnom vremenu bez skretanja pažnje sa puta. Kako je Live Activities postao jedna od najzapaženijih funkcija na Apple uređajima, njegovo pojavljivanje u CarPlay-u obećava da će promeniti način na koji korisnici koriste svoje automobile.

Od svog prvog predstavljanja na iPhone 14 Pro uz Dynamic Island, Live Activities su se razvile u svestrani alat koji korisnicima donosi ažuriranja uživo direktno na zaključani ekran. Sada, proširujući ovu funkciju na CarPlay, Apple spaja pogodnosti pametnog telefona i bezbednost u vožnji, čineći važne informacije dostupnijim tokom vožnje.

Foto: Shutterstock

Praćenje letova direktno sa automobilskog ekrana

Jedna od najpraktičnijih primena Live Activities u CarPlay-u je praćenje letova. Za one koji često dočekuju ili ispraćaju putnike na aerodromu, mogućnost da vide najnovije informacije o letu direktno na ekranu automobila predstavlja pravu revoluciju. Ova funkcija se savršeno uklapa sa deljivim boarding pass-ovima u Apple Wallet-u, pružajući besprekorno iskustvo za putnike i vozače.

Donoseći podatke o letu pravo u vidno polje vozača, Apple smanjuje potrebu za proverom više uređaja, pomažući korisnicima da ostanu fokusirani na put. Ova pažljivo osmišljena integracija pokazuje Apple-ovu posvećenost olakšavanju svakodnevnih zadataka i povećanju bezbednosti u vožnji.

Foto: Shutterstock

Praćenje dostave i svakodnevnih potreba

Live Activities u CarPlay-u korisni su i u svakodnevnim situacijama poput praćenja dostave hrane ili rezultata sportskih utakmica. Umesto da vadite telefon iz džepa, sada možete pratiti status narudžbine ili najnovije sportske vesti preko infotainment sistema automobila. Ovo omogućava povezivanje bez ugrožavanja bezbednosti i komfora vožnje.

Funkcija obuhvata i vremenske prognoze koje upozoravaju na nadolazeće padavine ili oluje, dajući vozačima dovoljno vremena da prilagode svoje planove. To je suptilan, ali moćan način na koji Apple čini tehnologiju u automobilu pametnijom i korisnijom u svakodnevnom životu.

Foto: Shutterstock

Vlasnici električnih vozila dobijaju novi nivo kontrole

Za vozače električnih vozila, Live Activities donosi dodatnu vrednost prikazivanjem statusa punjenja direktno u CarPlay-u. Praćenje punjenja automobila bez potrebe za otvaranjem posebnih aplikacija ili uređaja znači manje ometanja i više sigurnosti tokom vožnje.

Ova integracija podržava Apple-ovu viziju povezanog ekosistema, gde informacije nesmetano teku između uređaja i okruženja. Kako električna vozila postaju sve zastupljenija, ovakve funkcije će biti ključne za poboljšanje ukupnog doživljaja vožnje.

Foto: Shutterstock

Personalizacija i kontrola nad vašim doživljajem

Razumevajući da ne žele svi stalne informacije na ekranu CarPlay-a, Apple je omogućio opciju isključivanja Live Activities. Ova fleksibilnost dozvoljava vozačima da prilagode svoje infotainment okruženje prema sopstvenim željama i smanje potencijalne distrakcije.

Sa iOS 26, Apple pronalazi balans između bogatih, pravovremenih informacija i prioriteta bezbednosti u vožnji. Live Activities u CarPlay-u predstavlja pametan korak napred u načinu na koji komuniciramo sa našim vozilima, nudeći praktičnost i informacije u realnom vremenu, a da pritom ne odvraćaju pažnju sa puta.