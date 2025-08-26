Slušaj vest

Ruska vlada je donela odluku da aplikacija za dopisivanje Max, koja je državna i predstavlja konkurenciju WhatsApp-u, mora biti unapred instalirana na sve nove mobilne telefone i tablete prodate u Rusiji počev od septembra. Ova odluka dolazi u vreme pojačanih tenzija između Moskve i Zapada, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.

Max, koji će biti povezan sa državnim službama, već je preuzet od strane 18 miliona korisnika, iako se neki njegovi delovi i dalje nalaze u fazi testiranja. Kremlj ističe da aplikacija neće narušavati privatnost korisnika više nego popularne alternative.

Foto: Shutterstock

Kontrola interneta kao strateški cilj Moskve

Odluka da Max bude unapred instaliran deo je šire strategije ruskih vlasti da povećaju kontrolu nad internetom u zemlji. Moskva pokušava da smanji uticaj stranih aplikacija i povećava oslanjanje na domaće tehnološke proizvode.

Kremlj navodi da će lista obaveznih aplikacija, koja uključuje Max, važiti za sve „gadžete“ uključujući mobilne telefone i tablete. Takođe, od septembra će i ruska prodavnica aplikacija RuStore, koja je do sada bila dostupna samo na Android uređajima, biti unapred instalirana i na Apple uređajima.

Foto: Shutterstock

Optužbe o špijuniranju i odgovor državnih medija

Kritičari Kremlja tvrde da Max može služiti za špijuniranje korisnika, ali državni mediji kategorički odbacuju ove tvrdnje. Prema njima, Max ima manje pristupa korisničkim podacima u poređenju sa WhatsApp-om i Telegram-om.

Ova kontroverza je deo šireg sukoba između Rusije i zapadnih tehnoloških kompanija, koje vlasti optužuju za nepoštovanje ruskih zakona, posebno u oblastima bezbednosti i borbe protiv kriminala.

Foto: Jippe Groenendijk / AFP / Profimedia

Širenje domaćih aplikacija na druge uređaje

Pored Max-a, Rusija će od januara naredne godine unapred instalirati i aplikaciju Lime HD TV na sve pametne televizore prodavane u zemlji. Ova aplikacija omogućava besplatan pristup državnim televizijskim kanalima, čime se povećava dostupnost državnih sadržaja.

Ovo je deo šireg trenda podrške domaćim tehnološkim proizvodima i medijima, kojim se želi smanjiti zavisnost od stranih kompanija i povećati kontrola nad informacionim prostorom.

Foto: Shutterstock

Reakcije na ograničenja WhatsApp-a i Telegram-a

Ove mere dolaze nakon što je Rusija počela da ograničava određene funkcije WhatsApp-a i Telegram-a, optužujući ove platforme za nepoštovanje pravila u slučajevima prevara i terorizma. WhatsApp, sa 97,3 miliona korisnika u Rusiji, optužio je vlasti da pokušavaju da ograniče pristup sigurnim komunikacijama.

Telegram, koji ima 90,8 miliona korisnika u Rusiji, ističe da aktivno radi na suzbijanju štetnih aktivnosti na svojoj platformi. Treći po popularnosti je VK Messenger sa 17,9 miliona korisnika, aplikacija državne kompanije VK, koja stoji i iza Max-a.