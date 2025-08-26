Rusija šokirala javnost: Novi telefon bez ove aplikacije više neće moći da se kupi!
Ruska vlada je donela odluku da aplikacija za dopisivanje Max, koja je državna i predstavlja konkurenciju WhatsApp-u, mora biti unapred instalirana na sve nove mobilne telefone i tablete prodate u Rusiji počev od septembra. Ova odluka dolazi u vreme pojačanih tenzija između Moskve i Zapada, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.
Max, koji će biti povezan sa državnim službama, već je preuzet od strane 18 miliona korisnika, iako se neki njegovi delovi i dalje nalaze u fazi testiranja. Kremlj ističe da aplikacija neće narušavati privatnost korisnika više nego popularne alternative.
Kontrola interneta kao strateški cilj Moskve
Odluka da Max bude unapred instaliran deo je šire strategije ruskih vlasti da povećaju kontrolu nad internetom u zemlji. Moskva pokušava da smanji uticaj stranih aplikacija i povećava oslanjanje na domaće tehnološke proizvode.
Kremlj navodi da će lista obaveznih aplikacija, koja uključuje Max, važiti za sve „gadžete“ uključujući mobilne telefone i tablete. Takođe, od septembra će i ruska prodavnica aplikacija RuStore, koja je do sada bila dostupna samo na Android uređajima, biti unapred instalirana i na Apple uređajima.
Optužbe o špijuniranju i odgovor državnih medija
Kritičari Kremlja tvrde da Max može služiti za špijuniranje korisnika, ali državni mediji kategorički odbacuju ove tvrdnje. Prema njima, Max ima manje pristupa korisničkim podacima u poređenju sa WhatsApp-om i Telegram-om.
Ova kontroverza je deo šireg sukoba između Rusije i zapadnih tehnoloških kompanija, koje vlasti optužuju za nepoštovanje ruskih zakona, posebno u oblastima bezbednosti i borbe protiv kriminala.
Širenje domaćih aplikacija na druge uređaje
Pored Max-a, Rusija će od januara naredne godine unapred instalirati i aplikaciju Lime HD TV na sve pametne televizore prodavane u zemlji. Ova aplikacija omogućava besplatan pristup državnim televizijskim kanalima, čime se povećava dostupnost državnih sadržaja.
Ovo je deo šireg trenda podrške domaćim tehnološkim proizvodima i medijima, kojim se želi smanjiti zavisnost od stranih kompanija i povećati kontrola nad informacionim prostorom.
Reakcije na ograničenja WhatsApp-a i Telegram-a
Ove mere dolaze nakon što je Rusija počela da ograničava određene funkcije WhatsApp-a i Telegram-a, optužujući ove platforme za nepoštovanje pravila u slučajevima prevara i terorizma. WhatsApp, sa 97,3 miliona korisnika u Rusiji, optužio je vlasti da pokušavaju da ograniče pristup sigurnim komunikacijama.
Telegram, koji ima 90,8 miliona korisnika u Rusiji, ističe da aktivno radi na suzbijanju štetnih aktivnosti na svojoj platformi. Treći po popularnosti je VK Messenger sa 17,9 miliona korisnika, aplikacija državne kompanije VK, koja stoji i iza Max-a.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.