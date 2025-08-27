Slušaj vest

U svetu u kojem su električni automobili često povezivani sa štedljivošću i tišinom, BYD Yangwang U9 je stigao kao udar groma, i to pri skoro 500 km/h. Na test stazi ATP u Nemačkoj, ovaj kineski superautomobil probio je sve granice zdravog razuma i zabeležio novu najvišu brzinu ikada za električno vozilo, tačno 472,41 kilometar na čas.

Taj rekord ne samo da je srušio prethodne EV barijere već je premašio i brzine najbržih kineskih vozova, pa čak i mnoga dostignuća iz sveta konvencionalnih superautomobila. U pitanju više nije da li su EV-ovi brzi, već koliko brzo može ići jedan električni automobil pre nego što probije zvučni zid tehnologije.

Foto: Shutterstock

Od prototipa do rekordera za godinu dana

Yangwang U9 je još prošle godine pokazivao zube. U avgustu 2024. dostigao je 375,12 km/h, a već u oktobru ubrzao do 391,94 km/h. Samo godinu dana kasnije, probijanje granice od 470 km/h pokazuje neviđen tempo razvoja u kineskoj autoindustriji.

Taj tehnološki skok nije došao slučajno. BYD ulaže milijarde u istraživanje i razvoj, a U9 služi kao platforma za demonstraciju najnovijih inovacija, od softverske kontrole pogona do aerodinamike koja prkosi otporu vazduha. Dok zapadni brendovi oprezno koračaju, Kina juri punim gasom.

Foto: BYD

Četiri motora i skoro 1.300 KS

U9 pokreću četiri snažna elektromotora ukupne snage 960 kW, odnosno 1.288 konjskih snaga, uz zapanjujućih 1.680 Nm obrtnog momenta. To je inženjering koji ne poznaje kompromis, jer je sve podređeno performansama.

Rezultat je ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,36 sekundi. To su brojke rezervisane za vozila koja koštaju višestruko više, ali U9, uprkos svojoj ekstremnoj tehnologiji, ostaje ispod cene nekih evropskih konkurenata.

Foto: BYD

Na putevima je već hit, ali prava zver stiže uskoro

Iako izgleda kao koncept sa sajma budućnosti, Yangwang U9 je već komercijalni model. Cena na kineskom tržištu iznosi oko 1,68 miliona juana, što je približno 234.600 dolara, a do jula 2025. isporučeno je ukupno 173 vozila, uključujući šest u julu.

BYD, međutim, ne staje tu. Kompanija je već prijavila novu verziju U9 sa motorima jačine 555 kW po točku, što ukupno donosi 2.200 kW, odnosno gotovo 3.000 KS. Taj model bi bez sumnje mogao probiti mitsku granicu od 500 km/h i zauzeti tron najbržeg električnog automobila na svetu bez obzira na pogonski sistem.

1/13 Vidi galeriju BYD Yangwang U9 aerodinamična silueta stvorena za ekstremne brzine Foto: Shutterstock

Kineski superautomobil kao simbol globalne dominacije

Yangwang U9 nije samo tehničko čudo već i jasan znak da je Kina ušla u igru prestiža. Ovo vozilo više nije samo demonstracija sile već jasna poruka konkurenciji, vreme dominacije zapadnih brendova ističe.

Sa rekordom koji je promenio pravila igre i najavom još moćnije varijante, BYD se pozicionira kao lider u električnoj revoluciji. Sledeći logičan korak je probijanje psihološke i fizičke barijere od 500 km/h, trenutak koji bi zauvek mogao redefinisati pojam superautomobila.