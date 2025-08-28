Slušaj vest

Ako ste ikada koristili Grok, četbot kompanije xAI iza kojeg stoji Ilon Mask, postoji velika šansa da su transkripti vaših razgovora završili na Googleu, dostupni svima. Više od 370.000 korisničkih sesija postalo je javno, bez znanja ili pristanka onih koji su ih vodili.

Istraživanje Forbsa otkriva da su ovi razgovori, koji su prvobitno deljeni putem opcije „Share“, automatski indeksirani od strane pretraživača poput Googlea, Binga i DuckDuckGo-a. Tako su postali dostupni svima koji ih znaju pronaći, bez ikakve zaštite ili upozorenja.

Od tvitova do terorističkih simulacija

U javno dostupnim transkriptima nalaze se i sasvim obični zadaci poput pisanja tvitova i generisanja slika. Međutim, Forbes navodi da su među njima i znatno ozbiljniji sadržaji, uključujući slike koje simuliraju terorističke napade, pokušaje hakovanja kripto novčanika i zahteve za pomoć u pisanju zlonamernog softvera.

Problem je što Grok u mnogim slučajevima nije odbio takve zahteve, već je korisnicima dao konkretne odgovore i savete. Ovakvo ponašanje direktno krši pravila same kompanije xAI koja zabranjuje kreiranje nasilnog, nezakonitog ili štetnog sadržaja.

Lični podaci otvoreni svima

Forbes je pregledao deo transkripata i pronašao zabrinjavajuće dokaze o tome koliko su ovi razgovori bili privatni: imena, najmanje jedna lozinka, slike, dokumenti i tabele, sve to bilo je javno dostupno. Neki korisnici su očigledno bili uvereni da razgovaraju u sigurnom, zatvorenom prostoru.

Nažalost, kada su kliknuli na opciju „Share“ i generisali link, nisu znali da će ti linkovi biti prepoznati kao javni sadržaj i automatski indeksirani. Tako su se čak i najosetljivije informacije mogle pronaći jednostavnom Google pretragom.

Opasni zahtevi i granice Groka

Među pregledanim razgovorima nalaze se i oni koji sadrže eksplicitne zahteve za instrukcijama o pravljenju ilegalnih droga, konstruisanju bombi i čak izvršenju atentata na Ilona Maska. Grok je u nekim slučajevima odgovarao na ovakve zahteve bez očigledne cenzure.

Takav sadržaj ne samo da krši pravila xAI-ja, već ukazuje na ozbiljan propust u filtriranju i nadzoru veštačke inteligencije. Deluje da su korisnici svesno testirali granice sistema, a Grok je, čini se, ponekad prelazio te granice.

Pouke i saveti: Kako se zaštititi

Ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava. U julu se sličan incident dogodio i sa ChatGPT-om, gde su privatni razgovori takođe završili na internetu zbog linkova za deljenje. Digitalna bezbednost postaje ključna tema u eri masovne upotrebe AI alata.

Stručnjaci upozoravaju korisnike da izbegavaju deljenje AI razgovora putem linkova jer nikada ne mogu biti sigurni koliko su ti linkovi zaista privatni. Takođe, savetuje se da se nikada ne unose lozinke, lični podaci ili poverljivi dokumenti u ove sisteme, čak i ako deluju sigurni.