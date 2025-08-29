Slušaj vest

Google se sprema da svoj sistem za deljenje fajlova, Quick Share, donese i na iPhone i MacBook uređaje. Ova promena bi mogla potpuno da preokrene način na koji korisnici dele sadržaj između različitih platformi. Informaciju je otkrio Android Authority, koji je u najnovijoj verziji Google Play servisa pronašao reference na podršku za iPhone.

Ovo više nije samo još jedan trač u tehnološkom svetu. Prvi put imamo konkretan dokaz, zakopan u kodu, koji ozbiljno ukazuje na to da Quick Share ide van granica Androida, ChromeOS-a i Windowsa i ulazi u Apple-ov zatvoreni ekosistem. Ako se ispostavi tačnim, biće to jedan od najvećih Google-ovih koraka ka većoj interoperabilnosti.

Foto: Shutterstock

AirDrop dobija ozbiljnu konkurenciju

Quick Share je prvobitno razvijen u saradnji Google-a i Samsunga, a cilj mu je bio da lokalni prenos fajlova učini što jednostavnijim. Nema potrebe za internetom, aplikacijama ili dodatnim podešavanjima. Fotografije, video snimci, dokumenta i linkovi mogu se brzo podeliti između obližnjih uređaja.

Apple-ov AirDrop već godinama dominira kada su u pitanju iPhone i Mac, ali funkcioniše isključivo unutar Apple sistema. Ako Google omogući Quick Share i za Apple korisnike, otvoriće se mogućnost za prvi pravi konkurentski sistem koji funkcioniše na svim glavnim platformama.

Foto: Shutterstock

Korisnicima iPhone-a biće potreban Google nalog

Međutim, postoji jedan uslov. Korisnici iPhone-a će najverovatnije morati da se prijave na svoj Google nalog kako bi koristili Quick Share. Jedan od kodova u Google Play servisima jasno ukazuje na to da će autentifikacija biti obavezna na iOS-u.

Ovo je u kontrastu sa Android verzijom Quick Share-a, gde nije uvek neophodno imati nalog da bi se funkcija koristila. Još nije poznato da li je ova razlika rezultat ograničenja unutar iOS-a ili Google-ove politike, ali je izvesno da će funkcionalnost na Apple uređajima imati određena ograničenja.

Foto: Shutterstock

Postojeće alternative su i dalje ograničene

Trenutno postoji vrlo malo rešenja za brzo bežično deljenje fajlova između Android i Apple uređaja. Neke kompanije poput Oppo i OnePlus nude aplikacije kao što je OConnect+, ali one su ograničene na određene modele i nisu dostupne većini korisnika.

Bez univerzalnog i pouzdanog rešenja poput Quick Share-a, korisnici često moraju da se oslone na zastarele metode poput slanja fajlova putem mejla ili aplikacija za dopisivanje koje ograničavaju veličinu fajlova. Quick Share bi mogao da ponudi jednostavno rešenje koje konačno povezuje dve najveće mobilne platforme.

Foto: Shutterstock

Tajming koji ne može biti slučajan

Ova vest dolazi neposredno pre nego što Apple predstavi novu iPhone 17 seriju i ažuriranje sistema iOS 26, koje se očekuje u septembru. Iako nema potvrde da će Quick Share biti deo te nadogradnje, tajming Google-ove pripreme teško da je slučajan.

Ako Quick Share postane dostupan u narednim nedeljama, mogao bi da utiče na Apple-ovu jesenju sezonu lansiranja. Još se ne zna kako će Apple reagovati, ali je jasno da se pritisak povećava i da se konkurencija u oblasti deljenja fajlova ozbiljno zahuktava.