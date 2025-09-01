Slušaj vest

Nvidia je u nedavnoj prijavi Američkoj komisiji za hartije od vrednosti (SEC) otkrila da gotovo 40% njenog prihoda u drugom kvartalu fiskalne 2026. godine dolazi od samo dva kupca. Konkretno, jedan kupac čini 23% ukupnog prihoda, dok drugi učestvuje sa 16%, što ukazuje na snažnu koncentraciju poslovanja u rukama ograničenog broja klijenata.

Identiteti ovih kupaca nisu otkriveni, navedeni su samo kao „Kupac A“ i „Kupac B“. Obe prodaje su klasifikovane u okviru Nvidijinog segmenta za računarska i mrežna rešenja. Takva koncentracija prihoda može predstavljati poslovni rizik u slučaju promene kupovne strategije ili budžetskih rezova kod ovih klijenata.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Mali broj kupaca drži ključ finansijskog uspeha

Pored ova dva najveća kupca, Nvidia je saopštila da još četiri kupca čine dodatnih 14%, 11%, još 11% i 10% ukupnog prihoda u istom kvartalu. To znači da šest klijenata generiše više od 80% Nvidijinog kvartalnog prihoda, što dodatno potvrđuje visoku zavisnost kompanije od ograničenog broja partnera.

Ova objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Nvidia prijavila rekordne finansijske rezultate za drugi kvartal fiskalne 2026. godine, sa ostvarenim prihodima od 46,7 milijardi dolara. Ogroman rast od 56% u odnosu na isti kvartal prethodne godine uglavnom se pripisuje eksploziji ulaganja u veštačku inteligenciju i podatkovne centre.

Foto: Shutterstock

Da li se AI balon širi?

Uprkos impresivnim brojkama, analitičari i investitori postaju sve zabrinutiji da bi ogroman rast ulaganja u AI mogao da stvori „balon“ koji bi u nekom trenutku mogao da pukne. Pritisak na velike tehnološke kompanije raste, kako politički, tako i regulatorno, a one su upravo najveći potrošači AI infrastrukture.

Sem Altman, izvršni direktor OpenAI-a, takođe smatra da se AI tržište trenutno nalazi u fazi preteranog uzbuđenja. On kaže: „Kada se baloni dešavaju, pametni ljudi se previše uzbude zbog zrna istine.“ Ipak, Altman i dalje veruje da je AI jedna od najvažnijih tehnoloških promena našeg vremena.

Foto: Shutterstock

Ko zapravo kupuje Nvidijine čipove?

Prema dokumentaciji, radi se o „direktnim kupcima“, originalnim proizvođačima opreme (OEM), sistem integratorima ili distributerima koji kupuju čipove direktno od Nvidije. Ovi kupci zatim dalje isporučuju čipove „indirektnim“ korisnicima, kao što su cloud provajderi i velike internet kompanije.

To znači da kompanije kao što su Microsoft, Amazon, Google, Meta i Oracle najverovatnije nisu Kupac A ili B, iako su oni krajnji korisnici AI čipova. Na ovaj način, veliki deo Nvidijinog prihoda dolazi indirektno upravo od tih velikih tehnoloških igrača.

Foto: Shutterstock

Visoka koncentracija, visok rizik

Analitičari upozoravaju da koncentracija prihoda kod malog broja klijenata predstavlja potencijalni rizik za poslovanje. Ako bi jedan od ovih kupaca značajno smanjio narudžbine, posledice po Nvidijine finansije mogle bi biti ozbiljne, posebno u svetlu visoke zavisnosti od tržišta AI infrastrukture.

Ipak, stručnjaci ističu da su ti ključni kupci finansijski veoma stabilni. Imaju ogromne rezerve gotovine, ostvaruju snažan slobodni novčani tok i planiraju velika ulaganja u podatkovne centre u narednim godinama. To znači da će potražnja za Nvidijinim čipovima, barem kratkoročno, verovatno ostati jaka.