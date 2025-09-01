Slušaj vest

Američka kompanija za veštačku inteligenciju Anthropic saopštila je da su hakeri koristili njenu tehnologiju za izvođenje veoma složenih sajber napada. Njihov chatbot Claude, koji pomaže u pisanju koda, zloupotrebljen je za masovne krađe i ucene ličnih podataka.

Kompanija je uspela da prekine neke od ovih napada i prijavila ih nadležnim institucijama. Istovremeno, unapredila je svoje alate za detekciju kako bi se bolje zaštitila od budućih pretnji.

Foto: Shutterstock

AI kao sredstvo u rukama sajber kriminalaca

Napredak u veštačkoj inteligenciji omogućio je hakerima da koriste Claude kako bi kreirali napredni zlonamerni softver. Ova tehnologija nije samo pisala kod, već je i donosila taktičke odluke o tome koje podatke treba ukrasti i kako maksimalno iskoristiti žrtve.

U nekim slučajevima, AI je čak sugerisala iznose otkupnina, ciljajući na psihološke slabosti korisnika. Ovakav način rada pokazuje koliko je AI postala moćan alat u rukama kriminalaca.

Foto: Shutterstock

Severnokorejski prevaranti i nove metode zapošljavanja

Jedan od ozbiljnih problema predstavljaju prevaranti iz Severne Koreje koji koriste AI za kreiranje lažnih profila i dobijanje udaljenih poslova u velikim američkim tehnološkim kompanijama. Na ovaj način dobijaju pristup poslovnim sistemima.

Nakon zaposlenja, koriste AI za prevođenje poruka i pisanje koda koji može da posluži za dalje sajber napade. Ova praksa predstavlja novi nivo sofisticiranosti u oblasti prevara sa radnim mestima.

Foto: Shutterstock

Rizici agentne veštačke inteligencije

Tehnologija agentne AI, koja funkcioniše potpuno autonomno, smatra se sledećim velikim korakom u razvoju veštačke inteligencije. Ipak, primeri zloupotrebe pokazuju koliko takvi sistemi mogu biti opasni ako završe u pogrešnim rukama.

Stručnjaci upozoravaju da je vreme potrebno za iskorišćavanje sigurnosnih propusta sve kraće, što zahteva nove pristupe u sajber bezbednosti, fokusirane na prevenciju i brzu detekciju.

Zaštita AI sistema kao prioritet

Korišćenje AI za sajber kriminal podseća na to da je ova tehnologija skladište veoma osetljivih i poverljivih podataka. Organizacije moraju posvetiti posebnu pažnju zaštiti svojih AI sistema.

Ulaganja u bezbednosne mere i unapređenje detekcionih alata postaju neophodni kako bi se sprečile štete koje mogu nastati zloupotrebom veštačke inteligencije. Proaktivni pristup je ključ da se odgovori na ove nove izazove.