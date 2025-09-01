Slušaj vest

Xiaomi je objavio Beta verziju svog najnovijeg operativnog sistema, HyperOS 3, koja je trenutno dostupna na ograničenom broju uređaja. Ova verzija donosi niz tehničkih i vizuelnih unapređenja koja ciljaju na bolje korisničko iskustvo i jaču integraciju unutar Xiaomi ekosistema.

Iako je reč o testnoj fazi, HyperOS 3 Beta već sada najavljuje u kom pravcu se kreće razvoj softvera kod ovog proizvođača. Fokus je na brzini, responzivnosti i modernijem interfejsu koji je konkurentan vodećim svetskim rešenjima.

Osam premium uređaja među prvima dobija update

U prvoj fazi testiranja, HyperOS 3 Beta biće dostupan samo za osam uređaja iz najvišeg segmenta Xiaomi i Redmi linije. Svi uređaji su deo kineskog tržišta, a veličina paketa zavisi od modela.

Evo koji telefoni i tableti su obuhvaćeni:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Za instalaciju na Xiaomi 15 Pro potrebno je oko 7,7 GB slobodnog prostora, dok najzahtevniji model, Xiaomi 15 Ultra, traži čak 9 GB.

Vizuelna osveženja i nova funkcionalnost

Jedna od najupečatljivijih promena u HyperOS 3 Beta je redizajn korisničkog interfejsa. Novi izgled donosi osvežene ikone, poboljšane indikatore baterije i signala, kao i modernizovan sistem obaveštenja.

Pored estetskih poboljšanja, uvedena je i podrška za funkciju dinamičkog ostrva, kao i unapređenja u vezi sa pozivima i porukama. Xiaomi se ovde jasno inspiriše nekim od najnaprednijih rešenja sa tržišta, ali ih implementira u sopstvenom stilu.

Performanse na višem nivou

HyperOS 3 nije samo lepši, već je i znatno brži. Prema navodima kompanije, novi sistem omogućava do 30% bolje performanse u odnosu na prethodnu verziju. To uključuje brže otvaranje aplikacija, poboljšano prebacivanje između zadataka i efikasnije upravljanje baterijom.

Sve ove promene znače da će korisnici moći da iz svojih uređaja izvuku maksimum čak i tokom zahtevnijeg korišćenja, što posebno dolazi do izražaja kod multitaskinga i gejminga.

Dostupnost i važna upozorenja

Za sada, HyperOS 3 Beta je ograničena isključivo na kinesko tržište. Korisnici globalnih modela mogu pokušati instalaciju, ali samo uz otključavanje bootloader-a i dodatne, tehnički zahtevne i potencijalno rizične postupke.

Pre instalacije se preporučuje pravljenje sigurnosne kopije podataka, jer postoji rizik od gubitka tokom procesa. Takođe, nakon instalacije moguće je privremeno povećanje temperature uređaja i veća potrošnja baterije, što se normalizuje u roku od nekoliko dana.