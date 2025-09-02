Slušaj vest

Meta, pod vođstvom Mark Zakerberga, suočava se s ozbiljnim izazovima u svojoj trci za dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Novoosnovani Meta Superintelligence Labs (MSL), koji je trebalo da bude centar elitnog AI istraživanja, već gubi ključne ljude, i to samo nekoliko meseci nakon što je projekat pokrenut.

Uprkos tome što je Zakerberg lično predvodio agresivnu kampanju zapošljavanja i nudio stotine miliona dolara kako bi preoteo talente konkurenciji poput OpenAI, DeepMind i Apple, najvredniji kadrovi sada odlaze. Neki se čak vraćaju u prethodne firme, dok drugi otvoreno kritikuju Metinu unutrašnju strukturu i nestabilnost.

Foto: Shutterstock

Luksuzne plate nisu bile dovoljne

MSL je zamišljen kao elitna jedinica u kojoj će se okupiti najtalentovaniji AI stručnjaci današnjice. Prema izveštajima, Zakerberg je ponudio nezabeleženo visoke plate i unosne ugovore kako bi privukao istraživače iz vodećih svetskih laboratorija.

Ipak, ni ogromne sume novca nisu uspele da zadrže ključne ljude. Avi Verma i Itan Najt, obojica bivši stručnjaci iz OpenAI, vratili su se u tu firmu nakon kratkog boravka u Meti. Još veći udarac bio je odlazak Rishabha Agarwala, koji je došao iz Google DeepMind-a uz paket vredan milion dolara.

Foto: Shutterstock

Rišab Agarval citira Zakerberga i odlazi

U oproštajnoj poruci na mreži X, Rišab Agarval je naglasio koliko ceni "gustinu talenta i računarske moći" u MSL-u, ali je poručio da oseća potrebu za "drugačijim rizikom". Njegova odluka nije prošla neprimećeno, posebno jer ju je potvrdio poznatim citatom samog Zakerberga.

“U svetu koji se brzo menja, najveći rizik je ne preuzeti nikakav rizik.” Ovaj citat, koji je Zakerberg izrekao još 2011. godine, sada su mnogi protumačili kao poruku istraživača koji odlaze, da je Meta postala mesto koje ne preuzima pravi rizik, već se bori sa sopstvenom birokratijom.

Unutrašnji haos i konfuzne strategije

Meta se ne suočava samo s odlivom kadrova, već i sa ozbiljnim unutrašnjim problemima. Česte reorganizacije, promena strateških prioriteta i preveliki nadzor višeg rukovodstva stvorili su atmosferu neizvesnosti među zaposlenima u AI timovima.

Najnovija odluka da se AI sektor podeli na četiri odvojena tima dodatno je unela zabunu. Umesto da se timovi ujedine oko zajedničke vizije, rad se fragmentira, a osećaj cilja, koji je ključan u istraživačkom okruženju, polako nestaje.

Foto: Shutterstock

Nije sve u novcu - vizija je važnija

Mnogi stručnjaci u oblasti veštačke inteligencije ne traže samo platu, već i smisao i uticaj. Demis Hassabis, suosnivač DeepMind-a, ranije je istakao da vrhunski istraživači žele da doprinesu bezbednom razvoju opšte veštačke inteligencije, a ne da rade samo za profit.

Benjamin Mann, jedan od osnivača kompanije Anthropic, rekao je to još direktnije: „Moj najbolji scenario u Anthropicu je da utičemo na budućnost čovečanstva. Moj najbolji scenario u Meti je da zaradimo novac.” Ova izjava jasno odražava jaz između onih koji rade zbog misije i onih koji rade zbog korporativnih ciljeva.

Anthropic Foto: Shutterstock

OpenAI koristi trenutak i jača svoj tim

Dok Meta beleži odlaske, OpenAI sve to posmatra s olakšanjem. Osim što su se Verma i Najt vratili, kompaniji se pridružila i Čaja Najak, bivša dugogodišnja zaposlena u Meti, koja sada vodi specijalne inicijative u OpenAI.

Zakerberg je nedavno imenovao poznata imena poput bivšeg direktora Scale AI Aleksandra Wanga i bivšeg CEO GitHub-a Nata Friedmana, pokušavajući da stabilizuje tim. Ali ako se odlasci nastave, ceo projekat superinteligencije mogao bi se raspasti pre nego što zaista počne da donosi rezultate.