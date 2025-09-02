Slušaj vest

U smeloj akciji koja je uzdrmala indijsko tržište pametnih telefona, Xiaomi je svojim najnovijim reklamnim kampanjama izazvao žestok odgovor dva najveća igrača u industriji, Apple i Samsung. Dok su marketinški ratovi među ovim gigantima uobičajeni, Xiaomi je ovoga puta prešao granicu koja je naterala njihovu dva najveća rivala da se ujedine u odbrani.

Apple i Samsung su, kako izveštavaju mediji, poslali zvanična pravna upozorenja Xiaomi-ju, zahtevajući da odmah prestane sa emitovanjem spotova koje smatraju štetnim za njihov imidž. Ova retka zajednička reakcija jasno pokazuje koliko ozbiljno ovi giganti shvataju Xiaomi-jev izazov na unosnom indijskom tržištu.

Od duhovitih provokacija do pravnih pretnji

Brendovi pametnih telefona dugo vode borbu kroz reklame koje sadrže suptilne provokacije i humorističke poređenja, ali Xiaomi-jeve najnovije kampanje su zauzele direktniji i konfrontacioni pristup. Jedna od reklama otvoreno je ismijavala kameru iPhone 16 Pro Max modela, nazivajući je „slatkom“ i dovodeći u pitanje da li je to zaista vrhunska tehnologija.

Sličan napad bio je usmeren i na Samsung, čije su reakcije bile jednako oštre, jer je Xiaomi-jev ton prema ovom rivalu bio direktan i napadački. Ovakav agresivan pristup privukao je pažnju, ali i prešao granicu prihvatljivog, što je nateralo lidere tržišta da odgovore pravnim putem.

Tržište gde svaki procenat znači

Indijsko tržište pametnih telefona spada među najdinamičnija na svetu, gde se vode žestoke bitke i u segmentu pristupačnih i u segmentu premijum telefona. Prema IDC podacima za drugo tromesečje 2025. godine, Vivo predvodi sa 19% tržišnog učešća, dok Xiaomi drži solidnih 9,6%, odmah iza realmea i OPPO-a.

Međutim, u premijum segmentu situacija je drugačija. Samsung i Apple dominiraju gotovo ravnopravno sa udelima od 49%, odnosno 48% za telefone skuplje od 800 dolara. Upravo ova borba za vrh segmenta objašnjava zašto su oba giganta reagovala toliko oštro na Xiaomi-jeve provokacije.

Apple i Samsung zajedno protiv Xiaomija

Obično je nezamislivo videti Apple i Samsung da deluju zajednički, imajući u vidu njihovu dugogodišnju rivalnost. Međutim, agresivan i direktan ton Xiaomi-jevih reklama naterao je ove konkurente da naprave retki savez u zaštiti svog premijum imidža.

Iako zvanične tužbe još nisu podnete, pravna upozorenja predstavljaju ozbiljnu opomenu. Industrijski posmatrači pomno prate razvoj događaja, smatrajući ga potencijalno važnim momentom u globalnom ratu za prevlast na tržištu pametnih telefona.

Bitka za tržišnu dominaciju tek počinje

Xiaomi se još nije oglasio povodom nastale situacije, što dodatno podgrejava spekulacije o budućim potezima. Hoće li kineski proizvođač ublažiti retoriku ili će dodatno zaoštriti sukob? Jasno je da su ulozi veliki jer se radi o borbi za prevlast na brzo rastućem indijskom tržištu.

Kako Galaxy S25 i iPhone 16 serija nastavljaju da dominiraju u segmentu premijum uređaja, sukob oko percepcije kupaca i lojalnosti brendu postaće još intenzivniji. Ovaj događaj predstavlja dramatičan deo sukoba koji oblikuje tehnološki pejzaž ne samo u Indiji, već i širom sveta.