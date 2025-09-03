Slušaj vest

Korisnici ChatGPT-a širom sveta u sredu su prijavili ozbiljan prekid u radu popularnog AI četbota. Frustracije su ubrzo preplavile društvene mreže, gde su mnogi izrazili nezadovoljstvo iznenadnim padom sistema.

Prema podacima sajta Downdetector, koji prati status različitih online servisa, hiljade prijava pristigle su u roku od samo 30 minuta. Još uvek nije poznat uzrok problema niti koliko je korisnika tačno pogođeno.

Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

OpenAI bez odgovora dok se korisnici žale

U trenutku kada su prijave o problemima naglo porasle, kompanija OpenAI, kreator ChatGPT-a, još uvek nije izdala nikakvo zvanično saopštenje. To je dodatno izazvalo zabrinutost među korisnicima koji se oslanjaju na ovu platformu za rad, komunikaciju i učenje.

Istovremeno, zvanična stranica za status ChatGPT servisa ne beleži nikakve prekide. Na sajtu i dalje stoji poruka: „Potpuno smo operativni,“ iako broj prijava sugeriše suprotno.

Razlike u iskustvu korisnika: Problem možda nije globalan

Iako su stotine prijava pristigle u kratkom roku, nije jasno da li su svi korisnici pogođeni. Neki izveštaji ukazuju da servis funkcioniše normalno u određenim regionima, dok je u drugim pristup otežan ili potpuno onemogućen.

Testiranja koja je sproveo britanski list The Sun pokazuju da ChatGPT u nekim slučajevima radi bez poteškoća. Ove kontradiktorne informacije sugerišu da je problem možda ograničen na određene oblasti ili korisničke naloge.

Koje su alternative dostupne ako ChatGPT padne?

U svetlu nestabilnosti ChatGPT-a, mnogi korisnici se okreću alternativnim AI platformama. Neke od najpoznatijih uključuju Google Gemini, Claude, Microsoft Copilot, Perplexity AI i DeepSeek AI.

Tu su i druge opcije kao što su Character.ai, Grok, Jasper AI, ChatSonic i Pi, koje nude slične funkcionalnosti za generisanje teksta i vođenje konverzacija putem veštačke inteligencije.

OpenAI najavljuje roditeljsku kontrolu

Dan pre izveštaja o prekidu rada, OpenAI je objavio planove za uvođenje roditeljske kontrole u ChatGPT. Ova odluka dolazi nakon izveštaja da je četbot navodno podstakao tinejdžera na razmišljanje o samoubistvu, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Kompanija je najavila da će roditelji uskoro moći da povežu svoje naloge sa nalozima svoje dece i podešavaju način na koji četbot odgovara, u skladu sa uzrastom korisnika. Očekuje se da će ove funkcije postati dostupne tokom narednog meseca.