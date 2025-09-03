Slušaj vest

Google neće morati da proda svoj Chromepregledač, odlučio je savezni sudija Amit Mehta, što je ključna pobeda za tehnološkog giganta u višegodišnjem antimonopolskom procesu. Ova odluka dolazi više od godinu dana nakon što je Mehta presudio da je Google nelegalno očuvao monopol u oblasti internet pretrage.

Iako je Ministarstvo pravde SAD tražilo da se Google primora da proda Chrome, sudija je ocenio da je taj zahtev preteran. U presudi od 230 stranica, Mehta je naveo da vlada nije dokazala da je Chrome korišćen kao sredstvo za nezakonito ograničavanje konkurencije.

Foto: Shutterstock

Google mora da otvori vrata konkurenciji

Sud je presudio da Google više ne može sklapati ekskluzivne ugovore koji ograničavaju distribuciju ključnih usluga kao što su pretraga, Google Assistant, Gemini ili Chrome. Na primer, kompanija ne može uslovljavati pristup Play prodavnici time da proizvođači moraju unapred instalirati Google aplikacije.

Takođe, Google više ne sme da veže ugovore o podeli prihoda za obavezno pozicioniranje svojih aplikacija na uređajima. Ovo će omogućiti veću fleksibilnost za proizvođače uređaja i konkurentske servise, otvarajući prostor za zdraviju tržišnu utakmicu.

Foto: Shutterstock

Google mora da deli deo svoje pretrage

Jedna od ključnih tačaka presude jeste obaveza da Google podeli deo podataka iz svoje pretrage sa konkurentima. Sud smatra da će time biti smanjen „jaz u obimu i kvalitetu“ koji je Google stvorio kroz ekskluzivne dogovore o distribuciji.

Međutim, Google neće morati da deli podatke koji se odnose na oglašavanje. Ova odluka ima potencijal da znatno utiče na konkurenciju u oblasti pretrage, jer pristup relevantnim podacima često određuje koliko kvalitetan proizvod konkurenti mogu ponuditi.

Foto: Shutterstock

Unapred instalirane aplikacije ostaju

Iako je sud zabranio određene tipove ekskluzivnih dogovora, Google će i dalje smeti da plaća partnerima kao što je Apple za unapred instaliranje svojih aplikacija. Sud smatra da bi ukidanje ovih sporazuma moglo negativno uticati na distribucione partnere i krajnje korisnike.

Sudija Mehta je jasno naveo da potpuno ukidanje ovih poslovnih odnosa nije u interesu tržišta. Umesto toga, cilj presude je da se eliminišu prisilne i ograničavajuće prakse, ali bez nanošenja štete postojećim korisničkim iskustvima i saradnjama.

Foto: Shutterstock

Zadovoljni, ali zabrinuti za privatnost korisnika

Google je izrazio zadovoljstvo što neće morati da se odrekne ključnih proizvoda poput Chrome-a ili Androida, ali je istovremeno izrazio zabrinutost u vezi sa nekim aspektima presude. Kompanija navodi da nova ograničenja mogu uticati na privatnost korisnika i način na koji funkcionišu njeni servisi.

„Ova odluka prepoznaje koliko se industrija promenila dolaskom veštačke inteligencije“, poručili su iz kompanije. Google takođe planira da uloži žalbu na prvobitnu presudu iz 2023. godine, ali će sačekati konačnu odluku suda pre nego što preduzme dalji korak.