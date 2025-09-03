Slušaj vest

YouTube je konačno odlučio da preseče dugogodišnju praksu deljenja Premium porodičnih naloga među ljudima koji ne žive zajedno. Iako je ova opcija prvobitno bila zamišljena za članove iste porodice pod jednim krovom, mnogi su godinama koristili priliku da podele troškove sa prijateljima i rođacima širom sveta.

Premium Family plan omogućava do šest korisnika po ceni od oko 15 dolara mesečno, što je izuzetno povoljno kada se podeli na više osoba. Međutim, YouTube sada poručuje - kraj je grupnim dogovorima koji zaobilaze pravila. Korisnici koji ne žive na istoj adresi sa vlasnikom naloga mogu očekivati kaznu u roku od 14 dana.

Foto: Shutterstock

YouTube šalje jasnu poruku korisnicima

Sve veći broj korisnika poslednjih dana prijavljuje da su dobili upozorenja putem e-pošte od YouTube-a, sa vrlo jasnim sadržajem. U poruci stoji da će im članstvo u Premium porodičnom planu biti suspendovano ako ne ispune uslov zajedničkog prebivališta.

Oni koji se ne pridržavaju pravila gube pristup Premium pogodnostima, ali ne i samom YouTube-u. To znači da će i dalje moći da gledaju video sadržaj, ali uz povratak reklama i bez ekskluzivnih opcija kao što su pozadinska reprodukcija i offline režim.

Foto: Shutterstock

Staro pravilo, nova primena

Zanimljivo je da pravilo o obaveznom zajedničkom prebivalištu nije nova stvar. YouTube ga je uveo još od pokretanja Premium porodičnog paketa, ali ga do sada nije dosledno primenjivao. Mnogi su znali za ovo ograničenje, ali su ga ignorisali jer je platforma retko reagovala.

Već krajem 2023. godine pojavile su se prve najave strože kontrole, ali bez konkretnih posledica. Ovoga puta, situacija je drugačija. YouTube sada jasno stavlja do znanja da će proveravati lokacije korisnika, a oni koji ne ispunjavaju uslove biće isključeni iz paketa.

Foto: Shutterstock

Šta se tačno gubi kada padne suspenzija?

U slučaju da se utvrdi nepravilnost, članovi koji ne žive na istoj adresi sa vlasnikom naloga biće uklonjeni iz Premium porodične grupe. Time gube sve ekskluzivne funkcije koje Premium nudi, uključujući gledanje bez reklama, preuzimanje sadržaja i pristup YouTube Music-u.

Međutim, ostaje mogućnost da korisnik i dalje bude deo „porodične grupe“ na nivou naloga, bez Premium statusa. To znači da neće morati ponovo da kreira profil, ali će koristi koje su dosad imao biti privremeno ili trajno ukinute, u zavisnosti od daljeg ponašanja i mogućnosti žalbe.

Foto: Shutterstock

Legalne alternative: Novi paketi kao rešenje

Za korisnike koji žele da ostanu u okviru pravila, YouTube je uveo dodatne opcije. „Duo“ plan omogućava deljenje Premium pretplate između dve osobe koje žive zajedno, dok „Lite“ verzija nudi uklanjanje reklama, ali bez dodatnih funkcionalnosti kao što su YouTube Music i offline sadržaj.

Ovi planovi su dizajnirani da ponude više fleksibilnosti uz poštovanje pravila. YouTube jasno signalizira da je spreman da pruži raznovrsne opcije, ali samo korisnicima koji se ponašaju u skladu sa uslovima korišćenja. Poruka je jasna - eksploatacija sistema više neće prolaziti.