Akcije kineskog proizvođača električnih vozila BYD pale su za skoro 8% na berzi u Hong Kongu, nakon što je kompanija objavila značajan pad profita u drugom kvartalu. Investitori su reagovali negativno na izveštaj koji pokazuje smanjenje neto profita za čak 30% u odnosu na isti period prošle godine.

Kompanija je za drugi kvartal (april-jun) ostvarila profit od 6,36 milijardi juana (oko 891 milion dolara), prema podacima LSEG-a. Iako je došlo do rasta prihoda, oštar cenovni rat na domaćem tržištu ozbiljno je narušio profitabilnost jednog od najvećih kineskih proizvođača EV vozila.

Foto: Shutterstock

Cenovni rat razara profitabilnost u Kini

Tokom proteklog kvartala, kinesko tržište električnih vozila suočilo se sa još jednim talasom agresivnog snižavanja cena, što je značajno uticalo na marže proizvođača. BYD je u svom polugodišnjem izveštaju naveo da „učestala preterana promocija i intenzivna konkurencija“ trenutno negativno utiču na razvoj industrije.

Maloprodajne cene automobila u Kini pale su za oko 19% u poslednje dve godine, na prosečnih 165.000 juana (oko 22.900 dolara), prema podacima Autohome Research Institute-a koje je objavila kompanija Nomura. Vlasti su već upozorile da će kazniti proizvođače koji podstiču dalja sniženja cena bez osnove.

Foto: CFOTO / imago stock&people / Profimedia

Uspon prihoda uz pomoć inostranih tržišta

Iako se suočava s izazovima kod kuće, BYD je uspeo da poveća ukupne prihode za 14% u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši oko 201 milijardu juana. Glavni motor ovog rasta bila je međunarodna ekspanzija, naročito u Evropi, gde je BYD sve prisutniji.

Prodaja u inostranstvu kompenzovala je deo pritiska sa domaćeg tržišta. Kineski proizvođači sve više gledaju ka globalnim tržištima kako bi diverzifikovali rizike, a BYD prednjači u ovom trendu, otvarajući salone i lansirajući pristupačne modele širom Evrope.

Foto: Shutterstock

Polugodišnji rezultati ostaju stabilni uprkos izazovima

Uprkos slabijem kvartalu, BYD je u prvoj polovini godine zabeležio solidne rezultate. Neto profit za šest meseci porastao je za gotovo 14%, dostigavši 15,5 milijardi juana, dok su ukupni prihodi porasli za oko 23%, na 371,3 milijarde juana.

Posebno je značajan rekord u prodaji vozila na novu energiju (NEV), što pokazuje da potražnja i dalje postoji, čak i uz sve izazove u industriji. Ovaj rezultat daje nadu da bi se situacija u drugoj polovini godine mogla stabilizovati ako dođe do smirivanja cenovne konkurencije.

Foto: BYD

Ekspanzija u Evropi donosi rezultate

BYD je u julu zabeležio više od 13.000 novih registracija vozila na evropskom tržištu, što je rast od 225% u poređenju sa istim mesecom prošle godine, prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila. To pokazuje da strategija internacionalizacije daje konkretne rezultate.

Kompanija je otvorila više salona širom Evrope i lansirala svoje modele po konkurentnim cenama, što joj je omogućilo da osvoji značajan deo tržišta u relativno kratkom roku. Dok borba za tržišni udeo u Kini postaje sve žešća, međunarodna tržišta predstavljaju ključni kanal za rast.