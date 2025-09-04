Slušaj vest

Svet je na nekoliko sati utonuo u digitalni mrak kada su ključni internet servisi poput Googlea, Gmaila, Spotifya, ali i brojnih drugih tehnoloških giganata, istovremeno prestali da funkcionišu.

Veliki prekid Google servisa u istočnoj Evropi

Korisnici u istočnoj Evropi suočavaju se sa ozbiljnim problemima, jer su brojni Google servisi nestali sa mreže, ometajući kako poslovne, tako i privatne aktivnosti miliona ljudi.

Prema izveštajima na platformama poput Downdetector i društvenim mrežama, problemi su počeli da se pojavljuju u zemljama kao što su Bugarska, Turska, Grčka i druge susedne države, prenosi News.Az pozivajući se na Novinite. Prekid je široko rasprostranjen i pogađa ključne Google proizvode, iako nije obuhvatio sve usluge.

Najpogođenije aplikacije su: YouTube:

Google Maps:

Google Search:

Gmail:

Google Drive: Mnogi nisu mogli da pristupe svojim dokumentima i fajlovima uskladištenim u oblaku.

Ovaj incident ponovo ističe koliko su naši svakodnevni digitalni životi i poslovanje zavisni od stabilnosti globalnih tehnoloških platformi.

Ponavlja se incident od 12. juna

Od Los Anđelesa do Tokija milioni korisnika širom planete zatekli su se potpuno odsečeni, nisu mogli da pristupe svojim nalozima, pošalju mejlove, slušaju muziku niti obave osnovne poslovne aktivnosti. Tehnički haos pokrenuo je lavinu prijava na platformama za nadzor internetskog saobraćaja.

Prema Downdetectoru, samo u Sjedinjenim Državama registrovano je više od 27.000 prijava problema sa Spotifyem i preko 14.000 za Google Cloud, dok su istovremeno zabeleženi veliki prekidi širom Evrope, Azije i Australije.

No, nije se zaustavilo samo na najpoznatijima. Discord, Snapchat, Twitch, Shopify, UPS, OpenAI, pa čak i Google Home/Nest uređaji svi su pali kao domine. Pametne kuće su "oglumele", digitalni asistenti su zanemeli, a mnogi online biznisi ostali su blokirani.

Krivac je bila kritična greška u Googleovom Cloud sistemu, tačnije u servisu za upravljanje pristupima (IAM, Identity and Access Management). U prevodu, ključ koji otključava sve digitalne brave širom interneta je na nekoliko sati jednostavno prestao da radi. Posledice su bile dramatične.

Iako su inženjerski timovi uspeli da većinu sistema stabilizuju do kraja dana, šteta je već bila načinjena. Stručnjaci procenjuju da su globalne kompanije izgubile milijarde dolara zbog zaustavljenih transakcija, prekinutih komunikacija i poslovnih zastoja.

Lekcija (ne)naučena?

Ovaj digitalni zemljotres jasno je pokazao koliko je svet postao opasno zavisan od infrastrukture nekoliko tehnoloških megakorporacija. Kada jedan ključni sistem padne, sve pada s njim. Svet nije samo izgubio internet na nekoliko sati, izgubio je iluziju stabilnosti.

U vremenu kada se čitava ekonomija, komunikacija i svakodnevni život oslanjaju na virtuelne stubove, postavlja se pitanje koliko smo zaista sigurni?