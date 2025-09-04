Slušaj vest

KriptovalutaWorld Liberty Financial, poznatija po oznaci WLFI, povezana sa porodicom Donalda Trampa, dramatično je pala na tržištu kriptovaluta. Samo jedan dan nakon što je lansirana na berzi Binance, cena joj je potonula za više od 26 odsto. Projekat je inače lansirao čak 24,6 milijardi tokena, ali tržište očigledno nije bilo spremno da pruži stabilnu podršku toj cifri.

Ovaj pad izazvao je buru komentara u kripto zajednici, naročito zbog činjenice da su Trampovi sinovi Eric i Donald Junior javno povezani sa projektom. Dok je početni entuzijazam bio veliki, nagli gubitak vrednosti bacio je senku sumnje na dugoročnu održivost WLFI tokena. Investitori sada s oprezom prate dalji razvoj.

Foto: Shutterstock

Kompanija Trampovih sinova beleži uspeh

Dok je WLFI u padu, druga kompanija pod kontrolom Trampove porodice, American Bitcoin, beleži uspeh. Kompaniju su osnovali Donald Junior i Eric Tramp, a njene akcije su tokom debija na berzi Nasdaq prvo eksplodirale za preko 100 odsto, da bi se potom stabilizovale sa dobitkom od oko 16 do 17 odsto.

American Bitcoin se bavi rudarenjem bitkoina, a deo strategije uključuje i posedovanje samih digitalnih novčića. Kompanija trenutno ima oko 2.400 bitkoina i planira dalje širenje. Uloženo je više od 220 miliona dolara, što pokazuje ozbiljan pristup i dugoročnu strategiju sličnu onoj koju koristi MicroStrategy.

Bitkoin Foto: Shutterstock

Stanje glavnih kriptovaluta na danas

Na današnjem tržištu kriptovaluta, Bitkoin ostaje stabilan i beleži vrednost od oko 103.000 evra. Ethereum, druga najvažnija kriptovaluta, trenutno se trguje po ceni od oko 4.000 evra. Obe valute drže centralnu poziciju na tržištu i ostaju najtrgovanije digitalne imovine.

Binance Coin je zabeležio blagi pad i sada vredi oko 718 evra, dok se Solana kreće oko 160 evra. Ripple (XRP) se drži na nivou od približno 2,74 evra, dok je Avalanche (AVAX) pao na 20,31 evro. Tron (TRX) beleži cenu od oko 0,29 evra, a Dogecoin, popularna kriptovaluta inspirisana internet mimovima, trenutno se prodaje za oko 0,20 evra. Investitori i dalje najviše pažnje posvećuju Bitkoinu, Ethereumu i Solani, koje dominiraju u obimu trgovine.

Foto: Profimedia

Tramp uvodi stabilnu kriptovalutu

WLFI platforma najavila je i lansiranje stabilne digitalne valute nazvane USD₁. Ova valuta će biti vezana za američki dolar i pokrivena državnim obveznicama i depozitima u banci, što znači da neće biti podložna velikim oscilacijama kao što su to druge kriptovalute. Token će biti dostupan na Ethereum i Binance Smart Chain mrežama.

Uvođenjem USD₁, WLFI pokušava da se pozicionira kao most između tradicionalnog finansijskog sistema i sveta decentralizovanih finansija. Ova stabilna valuta mogla bi da privuče investitore koji žele sigurnost, ali i pristup inovativnim tehnologijama. Time Trampova porodica ne cilja samo spekulante, već i korporativne korisnike i finansijske institucije.

Foto: Shutterstock

Kriptovalute postaju najveći deo Trampovog bogatstva

Ubrzanim rastom i širenjem aktivnosti u kripto sektoru, digitalne valute su postale centralni deo imovine porodice Tramp. Procene pokazuju da je kripto sada najveći pojedinačni deo njihovog „bogatstva na papiru“, sa ukupnom vrednošću koja prelazi pet milijardi dolara.

Dok mnogi posmatraju ovu ekspanziju sa skepticizmom, činjenica je da su Trampovi postali ozbiljni igrači u svetu digitalnih finansija. Istovremeno, sve češće se postavljaju pitanja o sukobima interesa, naročito imajući u vidu politički uticaj koji porodica i dalje poseduje. Ipak, čini se da je njihov ulazak u kripto svet tek početak mnogo šire kampanje.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

