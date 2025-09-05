Slušaj vest

Bežične komunikacije uskoro ulaze u novu dimenziju. Naučnici iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država razvili su prototip 6G čipa koji premašuje brzinu prenosa podataka od preko 100 gigabita u sekundi, što je deset puta brže od teorijskog maksimuma današnjih 5G mreža. Ovo otkriće označava ključni korak ka uvođenju sledeće generacije mobilne tehnologije.

Iako se komercijalno lansiranje 6G mreža ne očekuje pre naredne decenije, razvoj ovakvih čipova pokazuje koliko se ozbiljno radi na postavljanju osnove za buduću digitalnu infrastrukturu. Novi čip nadmašuje prethodne prototipe i po efikasnosti i po mogućnostima primene.

Foto: Shutterstock

Snaga budućnosti u minijaturnom paketu

Dimenzije novog 6G čipa su svega 11 sa 1,7 milimetara, ali njegova snaga nadilazi sve što je do sada razvijeno u domenu bežične komunikacije. Uprkos svojoj maloj veličini, čip podržava ultraširoki frekventni opseg, od 0,5 do čak 115 gigaherca.

Pokrivanje tako širokog spektra inače zahteva više različitih komponenti, ali ovaj čip integriše sve u jednom modulu. Zahvaljujući naprednim elektro-optičkim i optoelektronskim rešenjima, uspeva da istovremeno prenosi i prima signale kroz devet različitih frekvencijskih opsega, što ga čini izuzetno efikasnim.

Foto: Shutterstock

Tehnološki timovi s obe strane Pacifika

Projekat je rezultat saradnje tri vodeće akademske institucije: Pekinškog univerziteta, Gradskog univerziteta u Hongkongu i Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari. Zajedno su razvili čip koji kombinuje najnovija dostignuća u optoelektronici i radio tehnologiji.

Takva međunarodna saradnja pokazuje koliko je razvoj 6G tehnologije postao globalni prioritet. Umesto tradicionalne konkurencije, istraživači iz različitih zemalja rade zajedno kako bi što pre omogućili sledeću generaciju povezivanja.

Foto: Shutterstock

Koliko je 6G zapravo brži od 5G

U teoriji, 5G mreže mogu dostići maksimalnu brzinu od oko 10 gigabita po sekundi, ali u praksi su te brojke daleko niže. U većini slučajeva korisnici u SAD, na primer, dobijaju između 150 i 300 megabita u sekundi. Novi 6G čip dostiže više od 100 gigabita, odnosno skoro 500 puta brže od prosečne 5G konekcije.

Ovakav skok u brzini nije samo tehnički napredak. On ima potencijal da transformiše čitave industrije, od striminga ultra visokog kvaliteta, preko pametnih gradova, do daljinske hirurgije i autonomnih vozila. 6G otvara vrata mogućnostima koje do sada nisu bile izvodljive.

Foto: Shutterstock

Šta nas čeka u deceniji pred nama

Iako su testovi obećavajući, 6G još nije spreman za komercijalnu upotrebu. Predstoji još mnogo rada na infrastrukturi, standardizaciji i masovnoj proizvodnji čipova poput ovog. Ipak, jasno je da su temelji već postavljeni i da razvoj ide brže nego što se očekivalo.

U narednim godinama, očekuje se da će se istraživanja ubrzati. Prvi testovi pravih 6G mreža mogli bi početi pre 2030. Tehnologije koje zahtevaju ogroman protok podataka, kao što su proširena stvarnost, veštačka inteligencija u realnom vremenu i hiper-povezani uređaji, biće među prvima koje će imati koristi od ovog tehnološkog skoka.