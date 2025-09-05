Slušaj vest

U dramatičnoj odluci federalnog suda u San Francisku, Google je naloženo da plati čak 425,7 miliona dolara zbog tajnog praćenja skoro 100 miliona pametnih telefona tokom skoro decenije. Grupna tužba je otkrila da su između jula 2016. i septembra 2024. godine prikupljani podaci korisnika bez njihovog znanja i pristanka. Odšteta iznosi oko četiri dolara po uređaju.

Ovaj slučaj šalje snažnu poruku da tehnološki giganti više ne mogu izbegavati odgovornost kada je u pitanju privatnost korisnika. Takođe ističe sve veću potrebu za transparentnošću i poštovanjem u digitalnoj eri.

Foto: Shutterstock

Google je ipak prekršio stroge zakone

Osmoročlana porota utvrdila je da je Google nezakonito pratio korisnike iako su oni uključili zaštitu privatnosti, što predstavlja jasno kršenje strogih kalifornijskih zakona. Ova presuda je značajna pobeda za zagovornike privatnosti koji već dugo upozoravaju na nekontrolisano prikupljanje podataka od strane velikih tehnoloških kompanija.

Iako je Google tvrdio da korisnici imaju kontrolu nad svojim podacima, porota je zaključila da su prakse kompanije zanemarile pristanke korisnika. Presuda otkriva duboku tenziju između očekivanja potrošača i korporativnih politika o podacima.

Foto: Shutterstock

Google negira nepravilnosti i najavljuje žalbu

Google je brzo reagovao negiranjem bilo kakvih nepravilnosti, navodeći da njihovi alati za privatnost omogućavaju korisnicima kontrolu i da poštuju sve izbore vezane za privatnost. Kompanija je saopštila da će se žaliti, tvrdeći da sud nije razumeo kako njihovi proizvodi funkcionišu.

Ovo pokazuje da pravna bitka još nije završena, te da je Google spreman da brani svoje metode upravljanja podacima, uprkos sve većoj kontroli regulatora i javnosti. Kompanija i dalje insistira na tome da poštuje zakone i da su njeni alati za privatnost dizajnirani da štite korisnike.

Foto: Shutterstock

Profitirao neovlašćenim korišćenjem podataka

Tužba tvrdi da je Google prikupljao podatke bez dozvole i koristio ih za ciljane oglase, čime je zaradio milijarde dodatnog prihoda. Tužioci su u početku tražili preko 30 milijardi dolara odštete, nazivajući ove radnje nezakonitim profitiranjem.

Iako je konačna suma znatno manja, slučaj je otkrio ogromne razmere monetizacije podataka u reklamnoj industriji. Ovaj proces podiže važna pitanja o etičkim granicama i zaštiti privatnosti korisnika u digitalnoj sferi.

Foto: Shutterstock

Aktivisti privatnosti slave važnu pobedu

Pravni stručnjaci i aktivisti za privatnost ocenili su presudu kao prekretnicu u držanju tehnoloških kompanija odgovornim za zloupotrebu podataka. Odluka šalje jasnu poruku da će kršenje zakona o privatnosti imati ozbiljne posledice.

Ova presuda može ubrzati donošenje strožih propisa i primorati tehnološke firme na veću transparentnost. To predstavlja važan trenutak u jačanju zaštite digitalne privatnosti korisnika širom SAD.