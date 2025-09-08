Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp priprema glamurozni događaj u novo uređenom Ružičnjaku Bele kuće, namenjen najuticajnijim imenima iz sveta tehnologije. Na listi zvanica nalaze se giganti kao što su Bil Gejts, Tim Kuk, Mark Zakerberg, Sergej Brin, Sundar Pičai, Satja Nadela i Sem Altman.

Ipak, ono što je mnogima odmah zapalo za oko jeste upadljivo odsustvo Elona Maska, jednog od najpoznatijih tehnoloških lidera današnjice. Dok se svi njegovi najveći konkurenti okupljaju na događaju pod okriljem Bele kuće, Mask nije dobio pozivnicu.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Melanija na čelu inicijative

Događaj će se održati odmah nakon sastanka novoformirane Radne grupe za obrazovanje u oblasti veštačke inteligencije, kojom predsedava prva dama Melanija Tramp. Ovaj tim ima za cilj da oblikuje pravce razvoja i primene AI tehnologije u američkom obrazovnom sistemu.

Poziv najuticajnijim liderima iz sveta tehnologije jasno pokazuje težinu teme i političku važnost AI-a. Ipak, izostavljanje Maska iz razgovora o budućnosti tehnologije dodatno pojačava kontroverzu oko njegovog odnosa sa Trampovom administracijom.

Foto: WILL OLIVER / UPI / Profimedia

Maskove veze prisutne, ali on ostaje van igre

Iako sam Ilon Mask nije pozvan, njegov bliski saradnik Džared Ajzakman, privatni astronaut SpaceX-a, nalazi se na listi gostiju. Mask je ranije predložio Ajzakmana za mesto administratora NASA-e, ali je nominacija povučena nakon što je sukob između Maska i Trampa eskalirao.

Takođe, prisustvo Dejvida Limpa, generalnog direktora Blue Origina, glavnog konkurenta SpaceX-a, dodatno ističe Maskovu izolaciju. Ovaj potez deluje kao otvoreni signal da je Mask sve dalje od političkog i tehnološkog establišmenta.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Tramp hvali Maska, ali ne bez zadrške

Dan pre nego što su informacije o događaju postale javne, Tramp je u jednom intervjuu nazvao Maska "dobrim čovekom". Ipak, odmah je dodao da Mask ima "neke probleme" i da mu je potrebno da reši "onih 20 procenata" kako bi bio u potpunosti uspešan.

Tramp je takođe izjavio da Mask "nema izbora" osim da se vrati Republikanskoj partiji, čime je implicirao da Mask trenutno korača političkim putem koji mu ne ide u prilog. Ove izjave dodatno osvetljavaju kompleksnu dinamiku između dvojice moćnika.

Foto: Shutterstock

Sudski sporovi, uvrede i politička pobuna

Mask je prošlog meseca tužio Apple i OpenAI, optužujući ih da nepravedno favorizuju OpenAI u Apple-ovoj prodavnici aplikacija. I dok lideri obe kompanije sada prisustvuju događaju u Beloj kući, Mask ostaje po strani, kao otvoreni kritičar tog saveza.

Njegov sukob sa Trampom kulminirao je kada je javno napao predsednikov "veliki, prelepi zakon", nazivajući ga "odvratnim ruglom". Pored toga, Mask je najavio osnivanje sopstvene "Američke partije", iako još uvek nema konkretnih dokaza da taj projekat zaista napreduje.