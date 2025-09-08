Slušaj vest

Nakon godina pravnih bitaka, Google je konačno primoran da povuče veliki korak unazad. Do sada su proizvođači Android telefona morali da instaliraju kompletan Google paket aplikacija ako su želeli pristup Play Store-u. Ta praksa, koja je dugo kritikovana kao monopolistička, uskoro bi mogla postati stvar prošlosti.

Ova odluka ne samo da će promeniti način na koji koristimo telefone, već će otvoriti prostor za proizvođače da naprave uređaje sa manje unapred instaliranog softvera. Krajnji korisnici će možda prvi put moći da biraju šta im zaista treba, bez viška bloatware-a.

Foto: Shutterstock

Google izbegao prodaju Chrome-a

Sud u SAD je presudio da Google neće biti primoran da proda svoj moćni pretraživač Chrome, što je bilo jedna od najdrastičnijih mera koje je Ministarstvo pravde tražilo. Ova odluka je za tehnološkog giganta olakšanje, ali nije kraj zahteva za reformama.

Iako Chrome ostaje u vlasništvu Google-a, kompanija će morati da deli podatke o pretragama sa rivalima kao što su Bing, DuckDuckGo i AI platforme. To znači da će tržište pretraživanja postati otvorenije, što može imati dugoročne efekte na način na koji koristimo internet.

Foto: Shutterstock

Složeni savez pod novim pravilima

Jedan od važnih detalja presude je da Google i dalje može da plaća Apple-u da ostane podrazumevani pretraživač na iPhone-ima, što Apple-u donosi oko 20 milijardi dolara godišnje. Ipak, nova pravila zahtevaju od Apple-a da istakne alternative i korisnicima omogući veću kontrolu.

Ova promena posebno će se videti u režimu privatnog pretraživanja, gde će korisnici moći da izaberu drugačiji podrazumevani pretraživač. To je dugoročno značajan pomak ka većoj transparentnosti i izboru na tržištu.

Foto: Shutterstock

Šta znači kraj obaveznih Google aplikacija za Android?

Dosadašnja praksa podrazumevala je da svi Android telefoni dolaze sa kompletom Google aplikacija, od Gmaila do Maps-a, kao uslov za pristup Play Store-u. Ova praksa je često kritikovana zbog „naduvavanja“ sistema nepotrebnim softverom.

Nova presuda znači da proizvođači mogu instalirati samo Google Play Store, bez obaveze da na telefone postave i ostale Google aplikacije. To će omogućiti veći prostor za inovacije i razvoj sopstvenih aplikacija, ali i značajno smanjiti količinu unapred instalovanog softvera koji mnogi korisnici nikada ne koriste.

Foto: Shutterstock

Kako će presuda uticati na globalno tržište?

Iako se odluka odnosi na američko tržište, njen efekat će se osetiti širom sveta. Evropska unija i druge velike ekonomije prate situaciju i već su u procesu donošenja sopstvenih regulacija protiv tehnoloških monopola.

Ukoliko se trend nastavi, korisnici će imati više izbora, a tehnološki giganti će biti primorani da se otvore i prilagode novim tržišnim pravilima. Android, kao najrašireniji mobilni sistem na svetu, mogao bi se ubrzo naći u svom najvećem preobražaju do sada.