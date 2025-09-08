Slušaj vest

Mercedes-Benz je objavio prvu zatamnjenu sliku svoje buduće električne C klase, pred zvanično predstavljanje sledeće godine. Kompanija je saopštila da će novi model imati maksimalni domet od čak 800 kilometara, čime postavlja visoke standarde za budućeg konkurenta u segmentu luksuznih električnih limuzina.

Ova najava je stigla tokom predstavljanja novog električnog modela GLC EQ na Sajmu automobila u Minhenu. Električna C klasa će deliti platformu i pogonske sklopove sa GLC EQ, što ukazuje na blisku tehničku povezanost ova dva modela, iako su namenjeni različitim segmentima tržišta.

Foto: Shutterstock

Direktni rival BMW-ovoj električnoj Seriji 3

Mercedes jasno pozicionira električnu C klasu kao direktnog konkurenta za novu električnu Seriju 3 iz BMW-a, poznatu kao i3. Očekuje se da će oba modela stići na tržište otprilike u isto vreme, sa uporedivim specifikacijama, čime će se zaoštriti borba u segmentu luksuznih električnih limuzina.

Stručnjaci u autoindustriji predviđaju žestoku konkurenciju između ova dva nemačka proizvođača, koji nastoje da osvoje rastuće tržište električnih luksuznih vozila. Ova rivalstva će verovatno podići lestvicu inovacija i performansi na novi nivo.

Foto: Shutterstock

Otkrivene prepoznatljive dizajnerske karakteristike

Zatamnjena slika pruža uvid u dizajn električne C klase, prikazujući prednju masku nazvanu „Iconic maska“. Ovaj dizajnerski element debitovao je na većem modelu GLC EQ, ali je za C klasu prilagođen sa jedinstvenim detaljima – četiri vertikalne letvice umesto tri koje se nalaze na SUV-u.

Električna limuzina takođe poseduje ista trokraka dnevna svetla kao GLC EQ, što nagoveštava porodičnu povezanost Mercedesove električne ponude, uz jasno definisan sopstveni identitet. Ovi suptilni detalji sugerišu da će C klasa spojiti prepoznatljivost sa futurističkim stilom.

Foto: Shutterstock

Zajednička platforma sa GLC EQ garantuje vrhunsku tehnologiju

Mercedes je potvrdio da će električna C klasa biti zasnovana na novoj MB.EA platformi, istoj na kojoj se temelji i GLC EQ. Ova platforma je posebno razvijena za električna vozila, omogućavajući optimalno raspoređivanje baterija i poboljšanu dinamiku vožnje.

Bazeći električnu C klasu na MB.EA arhitekturi, Mercedes garantuje da će limuzina imati najnovije tehnologije u oblasti baterija i pogonskih sistema. Ovaj pristup je deo strategije kompanije da elektrifikuje svoje ključne modele, a da pritom ne ugrozi njihove tradicionalne kvalitete.

Foto: Shutterstock

Detalji o pogonu i bateriji naglašavaju efikasnost

Mercedes je saopštio da će električna C klasa imati bateriju od nikl-mangan-kobalt sa kapacitetom od 94 kilovat-sata. Sistem će raditi na naponu od 800 volti, što omogućava brzo punjenje i efikasno upravljanje energijom, kako bi se ostvario cilj od 800 kilometara dometa.

Pored toga, očekuje se da će model biti dostupan sa različitim nivoima snage, prilagođenim različitim potrebama vozača. Ova fleksibilnost će omogućiti kupcima da biraju između verzija orijentisanih na performanse i onih koje su fokusirane na veći domet, čime se proširuje privlačnost nove električne C klase.