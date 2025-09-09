Da li će prevare biti gotove?

LinkedIn, kao vodeća mreža za profesionalce širom sveta, najavio je niz novih bezbednosnih mera koje bi trebalo da konačno zaustave talas prevara na platformi. Suština promena ogleda se u rigoroznijim proverama identiteta, kako pojedinaca, tako i kompanija, s ciljem da korisnici mogu sa više poverenja da pristupaju oglasima za posao i poslovnim kontaktima.

Ovaj potez dolazi nakon višegodišnjih upozorenja korisnika o rastućem broju lažnih regrutera, fiktivnih firmi i prevara koje oponašaju proces zapošljavanja. LinkedIn ovim merama pokušava da preokrene narativ i ponovo postane pouzdano mesto za profesionalno povezivanje.

Bez verifikacije nema regrutovanja

Jedna od ključnih promena tiče se osoba koje se predstavljaju kao regruteri, HR menadžeri i specijalisti za zapošljavanje. LinkedIn uvodi obaveznu verifikaciju identiteta za sve koji žele da koriste te titule na svom profilu, čime se eliminiše mogućnost da se neko lažno predstavi kao zaposlena osoba u kompaniji.

Ovo je direktan odgovor na učestale zloupotrebe, gde se korisnicima nude atraktivni poslovi, najčešće „remote“, u zamenu za lične podatke ili čak novčane uplate. Novi sistem treba da razdvoji stvarne stručnjake za zapošljavanje od onih koji platformu koriste kao teren za manipulaciju.

Premium status više nije dovoljan

Do sada su neke kompanije imale privilegiju da same odluče da li će proći proces verifikacije. Međutim, LinkedIn sada uvodi obavezu za sve firme koje koriste plaćene „Premium Company Pages“ da potvrde svoj identitet i legitimnost. Ovaj proces uključuje proveru osnovnih podataka firme, što daje korisnicima sigurnost da su u kontaktu sa pravim poslodavcem.

Cilj ove promene je da se eliminišu fantomske kompanije koje kreiraju profesionalne profile, objavljuju lažne oglase i kontaktiraju kandidate s nepostojećim ponudama. Kada je identitet firme potvrđen, korisnici će moći da sa više poverenja učestvuju u komunikaciji i procesima selekcije.

Viši menadžment pod lupom

LinkedIn je prepoznao još jedan ozbiljan problem, lažne profile koji koriste titule poput „Direktor“, „Potpredsednik“ ili „CEO“. U okviru novih mera i osobe koje tvrde da su na višim rukovodećim pozicijama moraće da prođu formalnu verifikaciju kako bi se potvrdio njihov stvarni status u kompaniji.

Ova inicijativa ne štiti samo kandidate već i same kompanije, jer lažno predstavljanje na visokom nivou može ozbiljno narušiti reputaciju celokupne organizacije. Uklanjanjem lažnih lidera sa mreže LinkedIn želi da očisti prostor od onih koji koriste impresivne naslove da bi izgradili lažno poverenje.

LinkedIn reaguje na alarmantne brojke

Tokom poslednje dve godine broj prijavljenih prevara u vezi sa zapošljavanjem na LinkedInu više nego se udvostručio. Prevaranti najčešće targetiraju kandidate koji traže fleksibilne „remote“ poslove, obećavajući brze intervjue i visoke plate, ali tražeći zauzvrat lične informacije ili avansne uplate.

Upravo zbog ovakvih slučajeva, platforma uvodi sistemske barijere koje bi trebalo da takve aktivnosti preseku u korenu. Ideja je da se prevarantske šeme eliminišu pre nego što dođu do potencijalnih žrtava, a to se može postići samo ako se tačno zna ko stoji iza svakog profila i svake ponude.