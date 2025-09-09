Slušaj vest

U središtu nove afere iz Silicijumske doline našao se WhatsApp, najkorišćenija aplikacija za razmenu poruka na svetu. Ataula Bejg, bivši šef bezbednosti u WhatsApp timu, tvrdi da je kompanija Meta godinama zatvarala oči pred ozbiljnim propustima u zaštiti podataka korisnika.

Prema njegovim navodima, više od 1.500 inženjera imalo je gotovo neograničen pristup privatnim porukama, kontaktima i drugim ličnim podacima korisnika. I što je najšokantnije, sve to navodno bez ikakvog digitalnog traga.

Foto: Shutterstock

Zaposleni mogli da pristupe svemu!

Bejg je izjavio da su zaposleni mogli da izvlače informacije bez nadzora, kontrole ili revizije. Sistem koji bi to trebalo da spreči jednostavno nije postojao ili nije radio. U svojoj tužbi, on tvrdi da su ovi propusti ozbiljno kršili sporazume koje je Meta potpisala sa američkim regulatorima.

Nakon što je upozorio nadređene, uključujući i samog Marka Zakerberga, usledila je tišina. Ni interni timovi ni uprava, prema Bejgovim rečima, nisu preduzeli konkretne mere. Umesto odgovora, počeli su da ga ocenjuju kao slabog menadžera.

Foto: Shutterstock

Uzbunjivač koji je završio na listi za otkaz

Bejg tvrdi da je otkaz dobio iz osvete. Sve je počelo kada je prijavio probleme Komisiji za hartije od vrednosti, upozoravajući da Meta investitorima ne prikazuje stvarne bezbednosne rizike. Potom je poslao pismo Zakerbergu, zahtevajući hitnu reakciju.

Nedeljama kasnije, dobio je povratne informacije o svom navodnom lošem učinku. U januaru je podneo dodatnu žalbu američkoj Agenciji za bezbednost i zdravlje na radu. Otkaz je dobio ubrzo nakon toga, u februaru, tokom talasa otpuštanja koji se, kako tvrdi, koristio kao izgovor.

Na udaru preko 150 radnih mesta

Meta se brani i pokušava da ga diskredituje

Portparol Mete odbacio je optužbe, tvrdeći da Bejg nije imao poziciju s koje bi mogao da donosi ovakve zaključke. Dodali su da je njegov učinak bio ispod standarda i da je otpušten iz razloga koji nemaju veze sa njegovim prijavama regulatorima.

U tužbi se međutim navodi potpuno drugačija priča. Bejg i njegov pravni tim ističu da su pritisci počeli tačno tri dana nakon što je prijavio propuste, što po njihovom mišljenju jasno ukazuje na odmazdu.

Foto: Shutterstock

Koliko je vaša privatnost zapravo zaštićena

Iako se ne navodi da je došlo do konkretne zloupotrebe podataka, tvrdnje da sistem ne prati pristup informacijama bude ozbiljnu zabrinutost. Ako niko ne nadgleda šta inženjeri rade s podacima korisnika, pitanje je samo vremena kada će neko to zloupotrebiti.

Bejg smatra da je Meta prekršila svoje zakonske obaveze i pokušava da zataška problem. Njegova borba nije samo lična. Ona otvara šire pitanje poverenja u digitalne gigante i njihove tvrdnje o privatnosti.