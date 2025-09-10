Slušaj vest

Kompanija za veštačku inteligenciju Anthropic pristala je da plati 1,5 milijardi dolara kako bi rešila veliku tužbu koju su protiv nje podneli autori zbog neovlašćenog korišćenja njihovih knjiga. Ako ovu nagodbu odobri savezni sudija, biće to najveća isplata u vezi sa autorskim pravima ikada zabeležena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tužbu su pokrenuli poznati pisci, uključujući Andreu Bartz, Čarlsa Grejbera i Kirka Volasa Džonsona. Oni tvrde da je Anthropic koristio piratske kopije njihovih knjiga za treniranje svog AI modela Claude, bez ikakve dozvole ili nadoknade.

Anthropic Foto: Shutterstock

Sudija ocenio da je korišćenje "transformativno"

U ranijoj presudi, savezni sudija Vilijam Alsap ocenio je da je način na koji je AI koristio knjige bio "izuzetno transformativan" i da ne predstavlja jasno kršenje autorskih prava. Ipak, odbio je zahtev kompanije da odbaci tužbu i dozvolio da slučaj ide na suđenje, zakazano za decembar.

Sudija je takođe otkrio da je Anthropic imao pristup bazi sa više od sedam miliona piratskih knjiga. Kompaniji je pretila kazna do 150.000 dolara po delu, ako bi bila proglašena odgovornom.

Foto: Shuitterstock

AI industrija mora da poštuje ljudski rad

Pravni tim tužilaca pozdravio je nagodbu kao veliki korak napred za stvaraoce. Tvrdili su da tehnološke kompanije ne smeju da profitiraju od rada autora, umetnika i novinara bez pravične nadoknade i ugovorene dozvole.

Glavni advokat autora, Džastin Nelson, izjavio je da ova nagodba šalje jasnu poruku industriji. Po njegovim rečima, uzimanje tuđih dela sa piratskih sajtova, bez odobrenja, ne može se pravdati tehnološkim napretkom.

Posao Foto: Shutterstock

Anthropic želi da zatvori poglavlje pravnih sporova

Kompanija Anthropic potvrdila je postizanje nagodbe i saopštila da želi da reši sve sporove vezane za ranu fazu razvoja svojih AI sistema. Portparol je rekao da će se kompanija sada fokusirati na izgradnju bezbednih i korisnih tehnologija koje su u skladu sa interesima društva.

Njihov AI model Claude predstavljen je kao etička alternativa konkurenciji, poput ChatGPT-a. Kompaniju finansijski podržavaju Amazon i Alphabet, matična kompanija Google-a.

Foto: Shutterstock

Pravni pritisak raste i na druge tehnološke gigante

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada se slične tužbe podnose i protiv drugih velikih firmi. OpenAI, Microsoft i Meta suočavaju se sa optužbama da su koristili zaštićeni sadržaj u treniranju svojih AI sistema bez dozvole.

Stručnjaci veruju da bi nagodba sa Anthropicom mogla da postavi novi pravni standard. Aleks Jang sa Londonske poslovne škole izjavio je da ako AI firme žele da njihovi sistemi imaju pravnu zaštitu, moraju najpre da obezbede pravičnu naknadu za ljude čiji sadržaj koriste.